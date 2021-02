NBA, sin nuevos casos de COVID-19

Ningún jugador adicional de la NBA dio positivo por COVID-19 la semana pasada, indicó la liga el miércoles.

El dato llega después de que más de una veintena de partidos se pospusieron el mes pasado debido a problemas relacionados con el coronavirus.

Así continúa una tendencia alentadora de dos semanas: después de que 27 jugadores dieron positivo en las pruebas que se revelaron entre el 6 y 19 de enero, sólo uno se ha infectado.

“Son pasos pequeños”, reconoció el entrenador de Washington Scott Brooks después de que la liga anunció el miércoles que la cantidad de esta semana era de cero. “Queremos que todo el mundo dé negativo esta semana. Eso es lo que necesitamos. Todos lo necesitamos, no sólo los jugadores, entrenadores y familias en la NBA”.

La NBA ha aplazado 23 encuentros esta temporada debido al coronavirus, 22 desde el 10 de enero. Pero desde el 26 de enero y hasta el martes, la NBA ha disputado 58 de los 60 partidos —y celebraba con normalidad todos los duelos del calendario del miércoles.

Los equipos aún tienen que adherirse a los estrictos protocolos para mantener los números bajos. Continúan las pruebas constantes y la liga les indicó a los equipos esta semana que instaurará reglas más duras sobre el uso de mascarillas —incluso en el área de banca durante los partidos.

“Hay que tener esperanza y luego sustentarlo con acciones diligentes”, aseguró el coach de Miami Erik Spoelstra. “No es que a todos en la asociación les guste recibir esos memos y los nuevos lineamientos a los que debemos apegarnos, pero queremos que esta profesión y la industria continúen sin que se retrasen más partidos. Entonces tenemos que modificar nuestro comportamiento. En algunas instancias se requerirá que todos tengamos más conciencia y que todos se responsabilicen".

En la liga, sólo cinco jugadores continúan en la lista que les impide jugar debido a los protocolos de sanidad que se implementaron para los problemas relacionados con el virus, como pruebas positivas y posible exposición. Minnesta no cuenta con Karl-Anthony Towns, Memphis no tiene a Jonas Valanciunas y Grayson Allen, Phoenix no cuenta con Dario Saric y Filadelfia está sin Terrance Ferguson.

Un sexto jugador, el español Juancho Hernangómez de Minnesota, no ha regreso a jugar mientras completa los protocolos de condición física, pero los Timberwolves ya no lo tienen en la lista de COVID-19.