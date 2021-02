Nadal sigue con problemas de espalda de cara al Abierto de Australia

FOTO DE ARCHIVO: Rafael Nadal saluda a la afición tras ganar su partido de exhibición contra el austriaco Dominic Thiem en el Memorial Drive Tennis Club de Adelaida, Australia, el 29 de enero de 2021. REUTERS/Morgan Sette

MADRID, 4 feb (Reuters) - El tenista español Rafael Nadal, número dos del mundo, dijo el jueves que siguen existiendo dudas sobre su estado físico de cara al Abierto de Australia que comienza la próxima semana.

Nadal se retiró del partido de la ATP Cup de España contra Australia el martes con un problema en la parte baja de la espalda y, a pesar de la mejoría, dijo que todavía está lejos del nivel requerido para jugar en el primer Grand Slam del año.

"No estoy fatal, pero tampoco tan bien como para un partido de máxima exigencia", dijo Nadal al canal de televisión español Movistar+. "He mejorado pero no estoy listo para asumir un partido de máxima intensidad".

Nadal está empatado con Roger Federer en 20 títulos de Grand Slam y, al no participar el suizo en Melbourne tras una operación de rodilla, el español tendría la oportunidad de convertirse en el jugador con mayor número de títulos en los grandes torneos masculinos.

Sin embargo, el tenista mallorquín insistió en que eso no es algo en lo que estuviera centrado.

"Mi objetivo es recuperarme lo mejor posible. He entrenado bien tanto en Mallorca como en Adelaida (Australia), y ahora el primer gran objetivo es el Grand Slam", dijo. "Nunca he vivido obsesionado con los Grand Slam".

(Información de Joseph Walker; editado en español por Tomás Cobos)