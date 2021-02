Moscú dice estar listo para diálogo un con Bruselas sobre temas problemáticos

EFE/EPA/ANTONIO BAT/Archivo

Moscú, 4 feb (EFE).- Moscú está listo para el diálogo con la Unión Europea (UE) sobre todo el abanico de temas y no teme que la encarcelación del líder opositor Alexéi Navalni repercuta en la visita del alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrel, señaló hoy el Ministerio ruso de Asuntos Exteriores.

"No lo tememos, estamos preparados para discutir todos los temas, incluidos los problemáticos", dijo el viceministro de Exteriores ruso Alexandr Grushkó.

Borrell llega a Moscú este jueves y mañana tiene programada una reunión con el titular de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Según dijo Grushkó a la agencia Interfax, la visita del alto cargo europeo, que se produce en un momento cuando las relaciones entre Moscú y Bruselas pasan por uno de sus momentos más bajos se preparó durante un tiempo "bastante largo".

El diplomático ruso aseguró que Moscú parte del hecho de que, "pese a todas las dificultades, el punto de no retorno" en las relaciones con Bruselas "no ha sido cruzado".

"Hay posibilidades de reanimar la situación a través de métodos diplomáticos", afirmó.

Con todo, criticó las declaraciones de París y Berlín, que impulsaron las sanciones comunitarias contra Rusia por el envenenamiento de Navalni en agosto pasado, y agregó que la postura de esos países "asestó un golpe" a la relación de Rusia con la UE.

Francia advirtió además de que los europeos "sacarán consecuencias" de la posición de Rusia con la condena de casi tres años de prisión a Navalni tras el retorno de Borrell a Bruselas, y criticó "una deriva autoritaria" en el país eslavo.

También Alemania arremetió contra Rusia por llevar al líder opositor a prisión, al calificar la sentencia contra Navalni como algo "fuera de todos los principios del Estado de derecho".

Grushkó también comentó la situación en torno al gasoducto ruso Nord Stream 2, uno de los proyectos que une a los rusos y los europeos, y aseguró que la iniciativa "funcionará" y se convertirá en uno de los "soportes energéticos" de Europa, pese a las sanciones de EEUU.

"Es un gran proyecto comercial paneuropeo que responde a los intereses tanto de Rusia, como de la Unión Europea", dijo el diplomático acerca de la tubería que transportará gas ruso a Alemania a través del mar Báltico.