Mir no se ve como favorito en MotoGP, salvo que Márquez no vuelva a los circuitos

El español Joan Mir (Suzuki), campeón del mundo de MotoGP en 2020 en ausencia de Marc Márquez, no se ve como favorito para la próxima temporada, salvo que se alargue la baja de su compatriota, seis veces campeón de la categoría.

"Este año, creo que soy el hombre a batir, pero no necesariamente el favorito. Todavía tengo mucho que mostrar para ser el favorito (ya que), el año pasado no fue nuestra velocidad sino nuestra inteligencia lo que nos permitió ser campeones" por primera vez en la categoría reina, explicó en una rueda de prensa virtual en la noche del miércoles.

Si Márquez, víctima de una fractura del brazo derecho en la primera carrera de 2020 y operado tres veces desde entonces, "vuelve al 100%, será el favorito", consideró Mir.

"Si quitáis a Marc, no veo favorito... probablemente yo", consideró, antes de añadir que "si gano este año, en cambio, seré el favorito".

"Pero el objetivo no es ese. El objetivo es divertirme y ser mejor piloto. No me concentro en el campeonato. Quiero primero ser mejor, firmar mi primera pole y más victorias", afirmó quien ha ganado una sola vez en MotoGP, a finales de la pasada temporada.

Mientras la fecha de vuelta de Márquez sigue siendo una incógnita, Mir, de 23 años, recuerda que regresar tras una temporada de ausencia "cuesta mucho", pero que el campeón del mundo en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 en MotoGP es diferente.

"Si fuera otro piloto no dudaría, diría que es una temporada para retomar sensaciones, empezará peor y luego acabará bien. Pero, el único piloto que me merece esa duda es Marc, por los ocho mundiales que lleva a la espalda (también ganó en 125 cm3 en 2010 y en Moto2 en 2012). Si está para ganar (desde la primera carrera) no me sorprendería".

pel-ole/gr/pm