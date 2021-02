Ministro de Salud paraguayo pide mantener protocolos cuando inicie vacunación

Julio Mazzoleni, ministro de Salud de Paraguay. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 4 feb (EFE).- El ministro de Salud de Paraguay, Julio Mazzoleni, recordó este jueves a la ciudadanía que deberá seguir manteniendo los cuidados y los protocolos sanitarios incluso después de que lleguen las vacunas contra el coronavirus y se inicie la campaña de vacunación, prevista para las próximas semanas.

"La dificultad logística (de la vacunación) nos va a obligar a todos a seguir manteniendo las medidas de protección. Incluso las personas que se vacunen tienen que seguir cuidándose porque pueden transportar el virus", recordó el ministro durante un acto en el departamento de Guairá.

Mazzoleni insistió en que el país tiene todavía "una lucha muy difícil" por delante en este 2021 y pidió a sus conciudadanos "portarse bien" para "lamentar el menor número posible de víctimas", cuando Paraguay acumula 2.765 fallecidos desde la detección del primer caso en marzo de 2020.

"Falta poco. Hay una luz a final de túnel, pero esa luz todavía no está tan cercana", recalcó el ministro.

Tras ciertas dificultades para hacerse con las vacunas, Paraguay espera que a lo largo de este mes lleguen las primeras dosis, que se destinarán a inmunizar al personal sanitario y a las personas mayores de 60 años en la primera fase de la vacunación.

Dentro de esta primera etapa también habrá subgrupos, como explicó este jueves Mazzoleni.

Los primeros en vacunarse serán los trabajadores de blanco de las áreas respiratorias, para proseguir después con el resto del personal de salud.

En cuanto al grupo de adultos mayores, la vacunación comenzará con las personas mayores de 80 años.

Paraguay espera recibir las vacunas compradas a través del mecanismo multilateral Covax y también las que el propio país negoció de forma particular con otras farmacéuticas.

El ministro avanzó que "es muy probable que Paraguay reciba más de un tipo de vacuna", lo que permitirá "hacer frente a la campaña de vacunación de forma más rápida".

El Ministerio de Salud estima que a finales de 2021 estará vacunada el 30 % de la población paraguaya, en un país cercano a los 7 millones de personas.

BROTES PUNTUALES POR CONDUCTAS "UN POCO INAPROPIADAS"

Mazzoleni reconoció que enero fue "un mes realmente difícil" en cuanto a cifras de contagios, y achacó el repunte a las conductas "un poco inapropiadas" de un sector de la población durante Navidad y Año Nuevo.

El ministro criticó la celebración de fiestas clandestinas y eventos no autorizados que provocan "brotes específicos" y están "inflando" los contagios en algunos departamentos.

A pesar de que en las semanas siguientes se logró estabilizar el número de positivos, "los números siguen siendo altos", como dijo el ministro.

Además, avanzó que en marzo "los riesgos aumentan" por la vuelta a las clases y mayor cantidad de personas circulando.

"Marzo no va a ser el peor (mes), pero tenemos que ejercer la mayor prudencia posible (...). Si nos comportamos de la manera correcta, yo creo que vamos a poder administrar bien", subrayó.

RECLAMOS CIUDADANOS

Durante su visita al departamento de Guiará, un hombre trató de acercarse al ministro y también al presidente, Mario Abdo Benítez, que estuvo en el mismo acto, para pedirles ayudas en la compra de medicamentos.

Entre llantos, el hombre lamentaba que no tenía "más plata" para la compra de medicamentos que necesitaba su hermano, que "está por morir".

Paraguay cuenta con un precario sistema de salud pública que es objeto de las protestas de los usuarios, una indignación que subió de tono al destaparse varios escándalos de corrupción en compras de insumos para afrontar la pandemia, lo que costó el puesto a varios altos funcionarios.