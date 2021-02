Michelle Obama publicará una edición de su memorias para "jóvenes lectores"

La nueva edición del libro de memorias La ex primera dama estadounidense Michelle Obama, "Becoming", traducido a una treintena de idiomas y que llegó a ser número uno de ventas en diferentes países, estará a la venta en su versión inglesa el próximo 2 de marzo y en español el día 23 del mismo mes. EFE/Michael Reynolds

Nueva York, 4 feb (EFE).- La ex primera dama estadounidense Michelle Obama publicará una nueva edición de su libro de memorias "Becoming", titulado "Mi historia" en español, dirigida a "jóvenes lectores", según la editorial Penguin Random House.

La nueva edición del libro, traducido a una treintena de idiomas y que llegó a ser número uno de ventas en diferentes países, estará a la venta en su versión inglesa el próximo 2 de marzo y en español el día 23 del mismo mes, explicó la editorial en un comunicado, en el que explicó que en el lenguaje de Cervantes saldrá bajo el sello Montena.

La publicación contará como novedad una introducción de la autora y fotografías en color del icono de la política estadounidense.

"Mientras crecía en el South Side de Chicago en los años sesenta y setenta, mis padres, Fraser y Marian Robinson, nunca nos ocultaron nada a mi hermano Craig y a mí. Nunca endulzaron las verdades difíciles ni presentaron la realidad como lo que no era, porque sabían que lo soportaríamos", asegura Obama en la introducción.

La mujer del expresidente Barack Obama también promete a los lectores que al igual que sus padres no le mintieron ella contará su historia "con toda su desordenada gloria".

"Desde el día en que lo pasé mal con una pregunta delante de mi clase de la guardería, pasando por mi primer beso y las inseguridades que sentí al ir creciendo, hasta el caos de una campaña política y la extraña experiencia de estrechar la mano de la reina de Inglaterra. Espero que, mientras lees mi historia, pienses también en la tuya, porque ese es el mejor regalo que jamás tendrás", asegura en este fragmento adelantado por la editorial.

Penguin Random House subraya que Michelle Obama "invita a los lectores a que se den cuenta de que nadie es perfecto, y que el proceso es lo que importa, ya que encontrarse a uno mismo es una constante evolución".

En su libro de memorias, publicado en 2018, Obama intentó reflejar su esfuerzo por ser algo más que la esposa de un deslumbrante político, y se centra más en los altibajos cotidianos de su vida que en el brillo de su periodo como celebridad mundial en la Casa Blanca, donde residió entre 2009 y 2017.

Dedica la primera parte del libro a su infancia y adolescencia en un "estrecho apartamento" de un barrio humilde de Chicago, en una familia descendiente de esclavos.

Sus análisis sobre las divisiones de raza y clase, el machismo o la educación pública dan paso a una segunda parte centrada en el comienzo de su vida con Barack Obama, de quien se enamoró con "una ráfaga de deseo, gratitud, satisfacción y asombro".