Médico de la selección belga: "Urge que Hazard salga de este círculo vicioso"

Bruselas, 4 feb (EFE).- Kristof Stas, uno de los médicos de la selección de fútbol de Bélgica, se ha referido a la sucesión de lesiones del capitán de los "Diablos Rojos" y atacante del Real Madrid, Eden Hazard, cuya situación no considera "dramática", pero a quien quiere ver cuanto antes fuera de esa dinámica de inestabilidad física.

"La situación aún no es dramática pero, ante la Eurocopa, es urgente que Eden salga de este círculo vicioso", declaró el doctor al diario flamenco 'Nieuwsblad'.

Stas precisó que no se trata de un problema de falta de efectivos en la selección que dirige el español Roberto Martínez, aunque el equipo no pueda contar ahora con Kevin de Bruyne, Dennis Praet o Dries Mertens.

Es cuestión de que el capitán pueda recuperarse correctamente tras una nueva lesión, un desgarro muscular que le dejará fuera del campo por lo menos un mes, que se suma a una larga lista de bajas médicas del belga desde su llegada al Real Madrid el pasado año, incluida una fisura en el peroné distal derecho que le obligó a pasar por el quirófano en 2020, recordó el médico.

"No es un gran problema que jugadores como Praet, Mertens o De Bruyne estén ausentes durante unas semanas, les da un poco de descanso, entre comillas. Pueden restablecer su cuerpo, de alguna manera. Pero con Eden es diferente. Es una recaída crónica", agregó el médico.

Stas cree que Hazard necesita encadenar entrenamientos de manera estable para coger ritmo y explotar su potencial.

"Un deportista de alto nivel necesita estar en la cima desde el punto de vista muscular. Un futbolista debe encadenar carreras, disparos, cambios de dirección, saltos ... no es posible entrenar esto en rehabilitación. Un jugador que está en forma tiene más posibilidades de mantenerse en forma", explicó.

Antes de la Eurocopa de este verano la selección de Bélgica disputará en marzo tres partidos de clasificación para el Mundial de 2022 frente a Gales, República Checa y Bielorrusia.