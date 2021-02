Lucía, rota de dolor al ver a su pareja tontear con Stefany en 'LIDLT'

04/02/2021 LUCÍA, PAREJA DE MANUEL EN 'LIDLT'. MADRID, 4 (CHANCE) El jueves pasado veíamos como Manuel se quedaba un poco preocupado tras escuchar de Sandra Barneda 'Manuel, no hay imágenes para ti' y ojalá hubiese existido la misma situación para su pareja, Lucía. Pero no, no ha sido así porque la concursante se ha tenido que enfrentar a unas imágenes que no le han gustado nada y es que aunque su novio no haya coqueteado más de la cuenta con alguna chica, sí que ha habido comportamientos que no le han gustado nada a la que sigue siendo su novia. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TWITTER DE 'LIDLT'



Lucía ha visto como Manuel le decía a Stefany que era la chica con la que más complicidad se veía dentro de la villa y eso, ella ya lo había predicho: "Me ha sorprendido una vez más, yo os dije quién le gustaba a él, la verdad que me da coraje y tristeza que a mi no me tiente nadie porque él está súper tranquilo. Tengo miedo ahora, sé que puede dejarse llevar por Stefany".



Lo que no ha gustado nada a Lucía ha sido cuando ha visto a su pareja en el jacuzzi con Stefany tocándose, dándose besitos y mostrándose su cariño: "Se deja de tocar, los juegos en la piscina vale, pero que le de un bocado... que se le ponga él detrás en el jacuzzi. No entiendo por qué he llorado tanto, nadie sabe lo que hay detrás, solo se ve que yo contesto mal, que yo corto, que yo digo... ese es él".



La concursante lo tenía claro después de ver los vídeos de Manuel: "Él no se merece como soy yo con él, va de corderito diciéndome que 'un error lo tiene cualquiera' ¡anda y vete por ahí. Sentimientos no creo que le despierte Stefany, solo sentimientos bajos", de hecho ha terminado asegurando que se quería ir a su casa: "Me quiero ir para mi casa, me da vergüenza, Manuel no se merece tenerme porque yo me porto súper bien con él para la mierda que él hace conmigo".