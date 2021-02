LISTA DE INFORMACIONES PRINCIPALES 3 PM

El mundo hoy: Informaciones principales de The Associated Press

Jueves 4 de febrero del 2021

LO ÚLTIMO

Demócratas piden a Trump que testifique en su juicio

ONU respalda regreso a la democracia en Myanmar

Firma electoral demanda a Fox y a Giuliani por difamación

Puerto Rico relaja medidas por COVID-19 ante baja de casos

EEUU retrasado en identificación de variantes de coronavirus

Consultora McKinsey paga $600 millones por crisis de opioides

Taiwán abre oficina comercial en Guyana; enfurece a China

PRIMERA PLANA

AMN-ECO EEUU-CORONAVIRUS AYUDA ECONOMICA

WASHINGTON - Mientras el presidente Joe Biden presiona al Congreso para que apruebe su plan de ayuda económica contra el impacto del coronavirus, su equipo se centra cada vez más en vender el plan directamente a los votantes. Por Josh Boak. 320 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-CAR-GEN CORONAVIRUS-PUERTO RICO: Puerto Rico relaja medidas por COVID-19 ante baja de casos

-AMN-GEN CORONAVIRUS-EEUU: EEUU retrasado en identificación de variantes de coronavirus

ASI-GEN MYANMAR

YANGÓN, Myanmar - El nuevo gobierno militar de Myanmar bloquea el acceso a Facebook mientras crece la resistencia al golpe, con llamadas a la desobediencia civil en protesta por la destitución del gobierno civil electo y su líder, Aung San Suu Kyi. 820 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-ONU-GEN ONU-MYANMAR: ONU respalda regreso a la democracia en Myanmar

REP-GEN EEUU-JUICIO POLÍTICO-ANÁLISIS

WASHINGTON - ¿Puede ser sometido a juicio político alguien que ya no ocupa la Casa Blanca? No, dicen los republicanos; por supuesto que sí, afirman los demócratas, arguyendo que un presidente no queda impune por haber dejado la presidencia. El planteo, en todo caso, es el eje de la defensa de Donald Trump en el juicio político que comienza la semana que viene. Por Eric Tucker, Jill Colvin y Mary Clare Jalonick. 930 palabras. AP Foto. ENVIADO.

-AMN-GEN TRUMP JUICIO: Demócratas piden a Trump que testifique en su juicio

ESP-CIN SALMA HAYEK

CIUDAD DE MÉXICO - Salma Hayek busca a su alma gemela en “Bliss”, una película de ciencia ficción que protagoniza con Owen Wilson. La actriz mexicana conversa sobre su experiencia trabajando con el actor famoso por comedias en esta historia dramática. También aborda el próximo 20mo aniversario de su aclamada “Frida” y su manera de vivir la pandemia. Por Berenice Bautista. 795 palabras. AP Foto. ENVIADO.

SOLAMENTE EN AP

REP-GEN CORONAVIRUS-PRESTAMOS CATOLICOS

SIN PROCEDENCIA - Las diócesis católicas de Estados Unidos solicitaron ayuda económica durante la pandemia aunque tenían bastante más de 10.000 millones de dólares en efectivo, inversiones a corto plazo y otros fondos disponibles, según una investigación de The Associated Press. Esos recursos, de hecho, aumentaron en varias diócesis. Por Reese Dunklin y Michal Rezendes. 3.765 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-ENCUESTA AP

SIN PROCEDENCIA - Tras dos semanas del nuevo gobierno, la mayoría de los estadounidenses dicen tener al menos algo de confianza en el presidente Joe Biden y su capacidad para manejar las múltiples crisis que enfrenta el país, incluida la pandemia de coronavirus. Por Julie Pace, Hannah Fingerhut y Nathan Ellgren. 550 palabras. AP Foto. ENVIADO.

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

AMS-GEN ECUADOR-ELECCIONES

QUITO - Los candidatos a la presidencia de Ecuador cierran sus campañas electorales marcadas por la pandemia del nuevo coronavirus y las limitaciones a los actos multitudinarios. El izquierdista Andrés Arauz y el exbanquero de derecha Guillermo Lasso encabezan la intención de voto, pero el porcentaje de indecisos es tan alto que los resultados son impredecibles. Por Gonzalo Solano. 444 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con:

-AMS-GEN ECUADOR-ELECCIONES PEREZ: Yaku Pérez, de ambientalista a candidato a la presidencia de Ecuador.

AMN-GEN MEXICO-EXGOBERNADOR DETENIDO

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades mexicanas detienen a un exgobernador del estado central de Puebla vinculado con un caso de torturas a una periodista que investigó y reveló una trama de explotación infantil hace 16 años. 492 palabras. ENVIADO.

AMS-GEN BRASIL-MINA DESASTRE

RÍO DE JANEIRO - La gran empresa minera Vale acede a pagar 7.000 millones de dólares al estado de Minas Gerais por el derrumbe del dique que arrasó la ciudad de Brumadinho y causó al menos 272 muertes. 230 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESTADOS UNIDOS

AMN-POL EEUU-ELECCIONES-DEMANDA

Una empresa de tecnología electoral demandó a Fox News, a tres de sus principales conductores y a dos exabogados de Donald Trump por $2.700 millones, acusándolos de difamación al decir que la empresa ayudó a “robar” las elecciones. Por Joshua Goodman. 290 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN EEUU-OPIOIDES

SIN PROCEDENCIA — La firma consultora global McKinsey acepta pagar casi $600 millones en indemnizaciones por su asesoría para vender más analgésicos opioides en medio de una crisis nacional de sobredosis. Por Geoff Mulvihill. 250 palabras. AP foto. ENVIADO

AMN-GEN BOSTON-JEFE POLICIAL

BOSTON - El nuevo comisionado de policía de Boston es puesto de licencia por señalamientos de violencia doméstica de hace más de 20 años, días después de que fuera asignado al puesto. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-ECO EEUU-DESEMPLEO

WASHINGTON - El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo bajó a 779.000 la semana pasada, una cifra aún históricamente alta y reveladora de que una cantidad importante de gente sigue perdiendo el empleo debido a la pandemia. Por Christopher Rugaber. 330 palabras. AP Foto. ENVIADO.

AMN-GEN BIDEN-DESAYUNO DE ORACION

WASHINGTON - El presidente Joe Biden pide enfrentar el “extremismo político” que dio lugar al asalto al Capitolio y fuerza colectiva en tiempos turbulentos durante el Desayuno Nacional de Oración, una tradición de Washington donde los adversarios políticos suelen dejar de lado sus diferencias durante una mañana. Por Elana Schor y Will Weissert. 270 palabras. AP Foto. ENVIADO.

MUNDO

ASI-ECO TAIWAN-GUYANA

TAIPÉI — Taiwán abre una oficina comercial en Guyana, una victoria diplomática para la isla que sigue perdiendo aliados ante la agresiva campaña de China. 350 palabras. AP foto. ENVIADO

EUR-GEN RUSIA-NAVALNY

MOSCÚ - Rusia rechaza las críticas de Occidente y describe los miles de arrestos en las protestas contra el encarcelamiento del líder opositor Alexei Navalny como una respuesta necesaria a las manifestaciones no autorizadas. Por Vladimir Isachenkov. 450 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEPORTES

DEP-OLI TOKIO-MORI

TOKIO - El presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio afirma que no renunciará pese a la polémica por un comentario peyorativo que hizo sobre las mujeres. Por Stephen Wade. 500 palabras. AP Foto. ENVIADO.

DEP-FUT CLUBES TIGRES-ULSAN

AL RAYYAN, Qatar - André-Pierre Gignac anota los dos goles con los que Tigres de México remonta para vencer 2-1 al campeón asiático Ulsan Hyundai en los cuartos de final del Mundial de Clubes. Tigres se las verá ahora con Palmeiras de Brasil. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

ESPECTÁCULOS Y CULTURA

ESP-MUS SUPER BOWL-THE WEEKND

LOS ÁNGELES - El superastro pop The Weeknd, quien encabezará el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl, da una conferencia de prensa en antesala a su gran show de este domingo. Por Jonathan Landrum Jr. AP Foto.

ESP-CIN PREMIOS SAG-NOMINACIONES

NUEVA YORK - El Sindicato de Actores de la Pantalla anuncia los nominados a los Premios SAG, que honran las mejores actuaciones del año en el cine y la televisión. Por Jake Coyle. 744 palabras. AP Foto. ENVIADO.

Con: PREMIOS SAG-LISTA.

