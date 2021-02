Lasso recorre barrios del sur de Quito en cierre anticipado de campaña

El candidato a la presidencia de Ecuador Guillermo Lasso (c) fue registrado este lunes al encabezar una caravana por las calles de Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Quito, 3 feb (EFE).- El candidato centroderechista Guillermo Lasso recorrió, en una masiva caravana de simpatizantes, varios barrios del sur de Quito, en el cierre anticipado de su campaña electoral en la capital, con miras a los comicios presidenciales del próximo domingo.

Subido en un pequeño camión y acompañado por varios de los candidatos de su movimiento político a la Asamblea Nacional (Legislativo), Lasso dirigió la caravana en la que miles de ciudadanos pusieron fin a su campaña proselitista en Quito, ya que el cierre oficial será mañana, jueves, en la ciudad portuaria de Guayaquil.

En el recorrido, el postulante repartió camisetas que tenían dibujados los emblemas y consignas de su movimiento político, Creando Oportunidades (CREO), mientras muchos curiosos observaban el paso del aspirante, quien ha sido ubicado entre los favoritos para recibir el favor popular el día de las votaciones.

Según la mayoría de las encuestas, parte en las intenciones de voto en segunda posición, detrás del izquierdista Andrés Arauz y por delante del medioambientalista Yaku Pérez, aunque el porcentaje de indecisos era aún grande cuando se cerraron la últimas encuestas la semana pasada.

Y aunque no pronunció ningún discurso durante el recorrido, Lasso coreó con fuerza las consignas que su grupo partidista ha diseñado para la campaña electoral.

"¡Queremos empleo, empleo y más empleo!", gritaron los simpatizantes al ritmo de una contagiosa melodía perifoneada por un potente parlante.

Acompañado de su esposa, María de Lourdes Alcívar, el aspirante presidencial escuchó como muchos jóvenes militantes de su grupo alentaban a la gente a votar por la lista 21, de CREO, además que presagiaban que con un eventual triunfo en las urnas de votación, "el cambio se viene" para el país.

La apacible tarde quiteña, matizada por un atardecer primaveral, acogió la caravana del candidato de centro-derecha que tampoco pudo escapar a los descuidos de bioseguridad sanitaria aconsejada por las autoridades para minimizar la posibilidad de contagio por la pandemia del coronavirus.

La mayoría, no obstante, guardó el distanciamiento físico y reforzó el uso de las mascarillas celeste y blancas que predominaron en el recorrido, por el color que usa para identificarse el grupo político de Lasso, un ex banquero y accionista del Banco Guayaquil que a sus 65 años aspira por tercera vez a la presidencia.

En varios puntos del recorrido, grupos de danzantes y musicales alegraron la caravana, que también incluyó mascotas arropadas con los colores del llamado "movimiento del cambio".

"Queremos empleo, para que toda la gente tenga oportunidades en mi lindo Ecuador", gritó a las cámaras un entusiasmado simpatizante que alentó a los ciudadanos a acudir el domingo a las mesas de votación y ratificar el apoyo a Lasso.

"Las bases del Ecuador estamos con usted", gritó otra mujer al paso de la caravana, mientras otras personas presagiaban que será "el próximo presidente del Ecuador".

El candidato centro-derechista cerrará oficialmente su campaña electoral con un recorrido en Guayaquil, que terminará con una concentración de simpatizantes en la céntrica avenida 9 de octubre.

Y es que Guayaquil, considerado el bastión de la derecha política en Ecuador, es una de las ciudades más pobladas del país y uno de sus centros económicos, además de su lugar de residencia.

Además, allí se formalizó la alianza del grupo CREO con el derechista Partido Social Cristiano (PSC), que lidera el exalcalde de esa urbe Jaime Nebot.

La campaña electoral en Ecuador concluirá mañana jueves a la medianoche y desde entonces se abrirá un periodo de silencio y reflexión electoral para que los ciudadanos mediten su voto sin la bulla proselitista.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dispuesto que las votaciones del domingo inicien a las 07.00 hora local (12.00 GMT) y concluyan a las 17.00 horas (22.00 GMT).

Se prevé que los resultados extraoficiales, mediante un "conteo rápido de votos" que efectuará el CNE, se anuncien a las 20.00 hora local del domingo.