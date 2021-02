La oposición venezolana presentará sus planes a Biden dentro de una gira

La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó planea presentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su plan para Venezuela en una gira internacional que podría incluir también el Reino Unido, dijo a Efe Julio Borges. EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Londres, 3 feb (EFE).- La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó planea presentar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, su plan para Venezuela en una gira internacional que podría incluir también el Reino Unido, dijo a Efe Julio Borges, nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el dirigente opositor.

En una entrevista telefónica con Efe sobre las relaciones entre Venezuela y Reino Unido, el exdiputado explicó que el equipo de Guaidó se halla inmerso en un "proceso de reconstrucción y reorganización de la unidad y de la estrategia", tras quedar fuera de la Asamblea Nacional venezolana al no haberse presentado a las legislativas del 6 de diciembre, cuya validez no reconoce parte de la comunidad internacional.

"Deberíamos ir en unas semanas, dos o tres semanas, una delegación a Estados Unidos, y queremos ir a Europa también a mostrar cuál es nuestro plan de vuelo para lograr consolidar un cambio político y democrático en Venezuela", afirmó Borges desde Colombia.

Este grupo de representantes no estaría en principio liderado por Guaidó, ya que para el líder "cada segundo es más difícil salir del país", dijo Borges, que subraya sin embargo que su papel como interlocutor del movimiento opositor "es insustituible".

"Lo que se está construyendo es una delegación que sea representativa de ese gran movimiento político y social que estamos reordenando en Venezuela", manifestó el político, que indicó que el proceso se cerrará "en unos días".

En las declaraciones a Efe Borges mostró su confianza en que Londres -que, a diferencia de la Unión Europea, mantiene su apoyo a Guaidó como presidente interino de Venezuela- pueda hacer de "puente" entre Washington y Bruselas para formar "una coalición internacional" contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

"Ahora que el Reino Unido está fuera de Europa, yo siento que puede cumplir un papel estelar, porque se convierte en una especie de bisagra entre EE.UU. y la UE, y puede jugar un papel importante y lograr articular cuál es la agenda de Venezuela frente a esos dos actores tan importantes", declaró.