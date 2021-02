La oposición acepta que Maduro utilice activos "marcados" para vacunas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Londres, 4 feb (EFE).- La oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó aceptaría que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro utilizara activos depositados en el Reino Unido exclusivamente para la adquisición de vacunas contra la covid, dijo a Efe Julio Borges, nombrado comisionado presidencial para las relaciones exteriores por el dirigente opositor.

"Ese es un ejemplo muy concreto, muy bueno y muy positivo de que ese dinero podría ir a beneficio de los venezolanos, si va marcado; si es un dinero marcado para las vacunas, por ejemplo, que es un tema urgente, real y un tema de carne y hueso", afirmó Borges desde Colombia en una entrevista telefónica con Efe sobre la posición británica hacia Venezuela.

"Si el dinero se utilizara para vacunar a los venezolanos, bienvenido sea. Ahora, hay que asegurar que sea para vacunar a los venezolanos y no para seguir en los bolsillos de Maduro", manifestó.

El Gobierno de Maduro y el equipo de Guaidó se disputan el control sobre los activos de su país depositados en el Reino Unido, entre ellos 31 lingotes de oro guardados en el Banco de Inglaterra (BoE), en un litigio que en los próximos meses llegará al Tribunal Supremo británico.

Hasta ahora, los abogados del bando opositor han rechazado que la Administración chavista acceda a esos bienes, pese a su argumento de que los usaría para la compra de fármacos anticovid mediante el programa COVAX de Naciones Unidas.

En declaraciones a Efe, Sarosh Zaiwalla, fundador del despacho jurídico Zaiwalla & Co, que representa en este caso a la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro, reveló que, mientras se resuelve el juicio en curso, sopesan pedir una "orden interina urgente" para liberar parte del dinero.

"Nos planteamos solicitar al Tribunal Superior (de Londres) una orden judicial para que más de 120 millones de dólares custodiados por administradores sean enviados directamente a la Organización Mundial de la Salud", dijo el abogado.

En la entrevista con Efe, en la que se abordó el apoyo británico a la oposición venezolana, Borges confirmó que el equipo de Guaidó seguirá adelante con la demanda por el oro, pese a haber quedado fuera de la Asamblea Nacional caraqueña al no participar en las elecciones del 6 de diciembre.

"Ese es un dinero que hay que proteger no para el Gobierno de Guaidó sino para los venezolanos, ese dinero debe usarse de manera transparente para los venezolanos", declaró.

Preguntado sobre cómo financia la oposición el costoso litigio en Londres, respondió: "Se utiliza dinero de los venezolanos que se encuentra en cuentas de Estados Unidos para proteger los activos de los venezolanos y que no vayan a engrosar la corrupción de Maduro".

El desenlace del juicio sobre el oro depende de a quién reconoce el Gobierno británico como autoridad legítima en Venezuela, si a Guaidó o a Maduro.

Tras las últimas elecciones legislativas, a diferencia de la Unión Europea, el Reino Unido mantuvo su apoyo a Guaidó como presidente constitucional interino del país latinoamericano, una posición que podría evolucionar en función, entre otras cosas, de cómo se posicione Estados Unidos.