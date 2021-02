"La Llorona" celebra primera nominación de una película guatemalteca a los Globos de Oro

3 feb (Reuters) - El filme de terror y drama político "La Llorona" pasó a la historia como la primera producción de Guatemala en ser nominada al Globo de Oro como Mejor Película Extranjera.

"La Llorona", del director y guionista guatemalteco Jayro Bustamante, retrata el genocidio de indígenas ocurrido durante el conflicto armado de Guatemala en la década de 1980, bajo el disfraz de una popular leyenda latinoamericana.

La película cuenta la historia de una joven indígena llamada Alma (María Mercedes Coroy), que llega como empleada doméstica a la casa de un antiguo militar condenado por el genocidio de comunidades indígenas.

En los oídos del viejo militar empiezan a resonar los ecos de las voces de los indígenas que masacró y una enigmática figura femenina comienza a vagar por su casa exigiendo venganza.

"Gracias a los @goldenglobes por la nominación, por abrazar nuestro cine y la historia reciente de nuestro país que merece alcanzar audiencias internacionales", dijo Bustamante, de 43 años, el miércoles en su página de Facebook luego de conocer la nominación a los Globos de Oro, que se entregarán el 28 de febrero en una ceremonia conducida por Tina Fey y Amy Poehler.

El filme, una coproducción entre Guatemala y Francia, competirá por un Globo de Oro a Mejor Película Extranjera con "Another Round" (Dinamarca), "The Life Ahead" (Italia), "Minari" (Estados Unidos) y "Two of Us" (Francia, EEUU).

"La Llorona" también es una de las 17 películas latinoamericanas de las 93 en consideración para un Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa, lo que muestra un creciente compromiso con la diversidad de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que entrega los premios.

La lista final de los cinco nominados para los Oscar será anunciada el 15 de marzo y la entrega de los premios de la edición 93 se celebrará el 25 de abril, tras la postergación de la habitual fecha de febrero por la pandemia de coronavirus.

"La Llorona" se estrenó en el Festival de Cine de Venecia en 2019 y tuvo como madrina a la líder indígena y activista guatemalteca Rigoberta Menchú, premio Nobel de la Paz en 1992.

El filme ganó en enero el premio a la Mejor Película en Idioma Extranjero en The National Board of Review, el Consejo Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos, y está nominado a los Premios Goya como Mejor Película Iberoamericana. (Reporte de Lucila Sigal)