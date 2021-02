La Justicia venezolana identifica al acusado de planear atentado al Parlamento

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab. EFE/ Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 4 feb (EFE).- La Justicia venezolana identificó como Richard Grillet Álvarez a la persona que está acusada por supuestamente planear una serie de atentados contra la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab.

El sujeto, detenido la semana pasada, fue presentado ante un tribunal caraqueño en el que se le imputó por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir.

Grillet Álvarez, explicó Saab, se desempeñaba como oficial de seguridad de la AN y "en labores de inteligencia" se estableció que mantenía vinculación con un expolicía venezolano que reside en Colombia y que también es señalado por participar en supuestos planes conspirativos contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Mariano Ugarte, el expolicía señalado, "se encuentra en Colombia con la misión de reclutar y organizar grupos de exmilitares y expolicías (...) con la finalidad de planificar y ejecutar actividades conspirativas", prosiguió el fiscal.

Mientras tanto, Grillet Álvarez "se había comprometido a realizar acciones de sabotaje, terrorismo, sustracción de información clasificada, así como facilitar acceso de grupos extremistas a las instalaciones de la Asamblea Nacional".

Todo esto, agregó, "con la finalidad de que atenten en contra de la integridad física de los diputados y el normal desarrollo de las sesiones".

Por ello la Justicia ordenó mantener tras las rejas al detenido, si bien el fiscal no explicó si hay alguna causa abierta contra el expolicía señalado en esta trama.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, denunció el domingo que el líder opositor Leopoldo López planeó un ataque con bombas contra la sede del Legislativo del país suramericano, que fue desactivado en enero sin que se produjeran heridos o daños.

El oficialista también dijo que había sido "capturada" la persona que iba a sembrar los explosivos en el Parlamento durante una de las sesiones ordinarias del pleno, en el que el chavismo ejerce una abrumadora mayoría.

En ese sentido, señaló que el Parlamento designará una comisión especial que investigue este y otros hechos relacionados con presuntos delitos cometidos por López y otros opositores venezolanos.

"Logramos desactivar atentados terroristas en estos primeros días de enero", agregó el jefe del Legislativo venezolano sin ofrecer mayores detalles ni pruebas de su anterior denuncia.