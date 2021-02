La Fiscalía de El Salvador acusa a involucrados en ataque a miembros del FMLN

Agentes policiales custodian hoy a Héctor de Jesús Castaneda (2d) y Roberto Carlos Coto (d), dos de los tres implicados en atacar el fin de semana a un grupo de simpatizantes del partido opositor FMLN, en San Salvador (El Salvador). EFE/Rodrigo Sura

San Salvador, 3 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador presentó este miércoles ante una corte de paz la acusación en contra de tres personas involucradas en el ataque que un grupo de simpatizantes del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) sufrió la noche del domingo y que dejó dos muertos.

Se trata de un agente miembro de la División de Protección a Personalidades Importantes (PPI) de la Policía, un motorista y un vigilante privado del Ministerio de Salud (Minsal), según los confirmaron fuentes fiscales durante una conferencia de prensa en la que se brindaron avances en la investigación.

Los sospechosos del ataque, que fue condenado por diversos sectores nacionales e internacionales, fueron identificados como Diego Francisco Alvarado (PPI), Roberto Carlos Coto de Paz (vigilante) y Héctor de Jesús Castaneda (motorista).

"Este día se presentó el requerimiento (acusación formal) al Juzgado Décimo de Paz solicitando instrucción formal con detención provisional en contra de los imputados detenidos: Diego Francisco Alvarado, Héctor de Jesús Castaneda y Carlos Coto de Paz", señaló el jefe fiscal de San Salvador, Santiago Hernández.

Los mencionados serán procesados por los delitos de homicidio agravado y por homicidio agravado tentado.

Hernández también indicó que serán liberadas las dos personas -ancianos- que fueron detenidas por la Policía tras el hecho y quienes iban a bordo del vehículo que fue atacado.

"Este día serán puestos en libertad (las dos personas) porque, por el momento, no encontramos elementos que los vincule con este hecho investigado", agregó.

Por su parte, el fiscal general, Raúl Melara, confirmó la participación directa de los implicados, aunque dijo que aún no hay una tesis sobre lo sucedido y que se continúa procesando la prueba balística.

"La prueba balística es algo que todavía no nos ha entregado el laboratorio de la Policía (...) hay diligencias que todavía están en desarrollo (...) se están tomando declaraciones de los testigos que estuvieron envueltos en ese incidente", apuntó.

Melara dijo que "estamos hablando de un hecho de intolerancia, al parecer venían discutiendo (los simpatizantes y los involucrados) en la vía entre ambos vehículos".

"El llamado a que dejemos el tema de la violencia, dejemos los mensajes de intolerancia. Por el contrario, los servidores públicos estamos obligados a generar armonía para que eso pueda tener un efecto positivo en la población", expresó.

El fiscal también confirmó que se ha incautado un vehículo -en el que supuestamente se conducían los presuntos atacantes- y que se ha decomisado una escopeta y una arma 9 milímetros.

ENTIERRA A OTRA VÍCTIMA

Juan de Dios Tejada, otra de las víctimas del hecho, fue enterrado este miércoles en el cementerio La Bermeja, en San Salvador.

De acuerdo con información del periódico El Diario de Hoy (EDH), Tejada tenía 62 años y era un veterano de guerra que "perteneció al comando urbano de la guerrilla".

Al sepelio asistieron los familiares de la víctima, simpatizantes y diputados del FMLN.

El martes los restos de Gloria María Rogel, la otra víctimas, fueron sepultados en un cementerio privado del municipio de Soyapango (este).

MINUTO DE SILENCIO

El grupo parlamentario del opositor FMLN, integrado por 23 diputados, rindió este miércoles durante la sesión plenaria correspondiente a esta semana un minuto de silencio por las víctimas.

El minuto de silencio fue solicitado por la diputada Yanci Urbina, quien señaló: "condenamos estos actos de violencia producto de los discursos de odio generados desde la presidencia de la República".

"Lamento la muerte de dos militantes fundadores del @FMLNoficial, Juan de Dios Tejada y María Gloria Rogel de López. No queremos más odio ni violencia", manifestó.

Con las consignas ¡compañero Juan de Dios Tejada Portillo... hasta la victoria siempre! (...) ¡compañera María Gloria Rogel de López... hasta la victoria siempre!,¡por nuestras compañeras y compañeros caídos en la lucha... juramos vencer!, los diputados cerraron el homenaje.