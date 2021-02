La deuda hondureña sube 21,8 % y llega a 11.025 millones de dólares en 11 meses

Fotografía de la sede principal del Banco Central de Honduras, en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 4 feb (EFE).- La deuda externa de Honduras alcanzó los 11.025 millones de dólares entre enero y noviembre de 2020, lo que supone un incremento de 1.974,7 millones de dólares respecto al mismo período de 2019, según un informe publicado este jueves por el Banco Central del país centroamericano (BCH).

En términos absolutos, la deuda hondureña aumentó en 21,8 % respecto a los 9.050,3 millones de los primeros once meses de 2019, indicó el informe del Banco Central.

El aumento de la deuda hondureña obedece a "una utilización neta (desembolsos menos amortizaciones de capital) de 1.431,6 millones de dólares y una variación cambiaria desfavorable que incrementó el saldo adeudado en 75,8 millones", según el organismo.

El documento detalla además que el 95 % (10.470,3 millones de dólares) del total de la deuda de Honduras se contrató a largo plazo, y el 5 % (554,7 millones) a corto plazo.

Agregó que el 85 % (9.375 millones de dólares) corresponde a la deuda externa pública, que registró un alza de 27,8 % con relación a los primeros once meses de 2019, cuando sumó 7.331,6 millones de dólares.

El 61,1 % (5.730,5 millones de dólares) de la deuda externa se contrató con organismos multilaterales, 26,2 % (2.455,1 millones) con instituciones financieras y proveedores, y el 12,7 % (1.189,4 millones de dólares) con bilaterales, añadió.

Honduras recibió entre enero y noviembre de 2020 desembolsos por 3.056,6 millones de dólares, superior en 1.621 millones a los captados en el mismo período de 2019 (1.435,6 millones), señala el informe del BCH.

Del total de desembolsos, el sector público recibió 1.909,2 millones de dólares, en tanto el privado captó 1.147,4 millones, añadió.

NUEVO ENDEUDAMIENTO

El Gobierno de Honduras contrató en el periodo de referencia un nuevo endeudamiento por 1.616,2 millones de dólares con acreedores multilaterales y el Banco Central adquirió créditos por 576,2 millones de dólares.

El 91,8 % (8.604,7 millones de dólares) de la deuda pública la contrajo el Gobierno Central, el 5,1 % (477,2 millones) la autoridad monetaria, 2,8 % (265,8 millones) sociedades públicas no financieras y el 0,3 % (27,3 millones) las instituciones públicas financieras, señaló el organismo.

El BCH aumentó su saldo en 413,4 millones de dólares debido a nuevos créditos otorgados por el Fondo Monetario Internacional por 376,2 millones y el Banco Centroamericano de Integración Económica por 100 millones, en apoyo a la gestión de liquidez del organismo, para atender la emergencia causada por la pandemia de la covid-19.

Lo anterior, añadió, fue parcialmente compensado por una amortización de capital de 62,83 millones de dólares.

La deuda externa privada entre enero y noviembre de 2020 ascendió a 1.650 millones de dólares, lo que supone una disminución del 4 % con relación a los primeros once meses de 2019, cuando alcanzó 1.718,7 millones de dólares.

El servicio de la deuda externa entre enero y noviembre alcanzó los 1.881,8 millones de dólares, de los cuales el 86,4 % fueron para el pago de capital y 13,6 % a intereses y comisiones, indicó el organismo hondureño.