Koeman dice que el PSG le falta el respeto al Barça al hablar de Messi

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Ronald Koeman, durante el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de su equipo contra el Granada disputado en el estadio de Los Cármenes en Granada, España, el 3 de febrero de 2021. REUTERS/Jon Nazca

GRANADA, España, 3 feb (Reuters) - El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, ha acusado al París Saint Germain de intentar aumentar la presión sobre su equipo antes de su inminente choque en la Liga de Campeones a finales de este mes, hablando de la posibilidad de que Lionel Messi fiche por el club francés.

Ángel di María se sumó a otros miembros del PSG que comentaron la posibilidad de que el seis veces mejor jugador del mundo se marche a la capital francesa cuando termine su contrato con el Barça en junio, y dijo el miércoles que "ojalá" pudiera jugar con Messi en el PSG.

El delantero brasileño del PSG y exjugador del Barça, Neymar, dijo en noviembre que deseaba volver a jugar junto a Messi, mientras que el director deportivo Leonardo dijo el mes pasado que el equipo francés tenía un asiento en la mesa de los clubes que deseaban fichar al argentino.

"Me parece una falta de respeto que el PSG hable tanto de Messi. (...) No me gusta que hablen tanto de un jugador que todavía es del Barça", dijo Koeman tras la victoria del Barça por 5-3 en Granada en la Copa del Rey.

"Sobre todo, por no calentar más el partido que tenemos contra ellos en Champions".

El Barça recibe al PSG en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones el 16 de febrero, y el partido de vuelta será en París el 10 de marzo.

Los catalanes lograron una de las mayores remontadas en la historia de la competición al vencer al PSG por 6-1 en un partido de vuelta de octavos de final en 2017 para clasificarse tras perder el partido de ida por 4-0.

Di María, compañero de Messi en la selección argentina, también está a punto de cumplir los últimos meses de su contrato, pero después de marcar en la victoria por 3-0 sobre el Nimes en la Ligue 1 el miércoles, fue preguntando por su deseo de permanecer en el PSG y de que Messi se una al equipo.

"Lo deseo. Creo que hay muchas posibilidades de ello, pero tengo que estar tranquilo, pensar en mí mismo y luego ver qué pasa", dijo.

(Información de Richard Martin; editado por Christian Schmollinger; traducido por Tomás Cobos)