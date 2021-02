Klopp achaca al cansancio la derrota contra el Brighton

EFE/EPA/John Walton /Archivo

Londres, 4 feb (EFE).- Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, achacó la derrota ante el Brighton, que les deja a siete puntos del líder de la Premier League, al "cansancio físico y mental".

"Ha sido una semana muy complicada con dos partidos fuera de casa. Partidos muy intensos", dijo el alemán en referencia a las victorias en casa del Tottenham Hotspur y del West Ham United.

"Dio la impresión de que no estábamos lo suficientemente frescos, mental y físicamente", añadió.

"Hubo momentos en los que regalamos la pelota demasiado fácil, momentos en los chicos estaban cansados mentalmente. Sé que pueden pasar la pelota del punto A al punto B, pero no ocurrió. Le dimos muchas facilidades al Brighton, aunque ellos también lo hicieron muy bien", dijo.

Tras haberse mantenido invictos en Premier en Anfield durante 68 encuentros consecutivos, el Liverpool ha perdido ya dos partidos seguidos en casa, ambos por la mínima contra Burnley y Brighton, lo que ha reducido sus posibilidades de título en favor de un Manchester City que lleva trece victorias seguidas.

"El Brighton se mereció la victoria. No tengo dudas. Para mí lo más importante es encontrar una explicación de por qué perdimos esta noche y entender lo que ha pasado. No estuvimos convincentes", comentó el técnico.