Italia.- La antigua coalición de Gobierno se muestra "positiva" pero "con posiciones diferentes" frente a Draghi

Renzi asegura que Draghi es "el mejor primer ministro" y que "podrá encontrar una salida a la crisis"



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



Los partidos minoritarios que formaban parte de la antigua coalición de Gobierno de Italia, el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata (PD) y Libres e Iguales (LeU), se han mostrado "positivos", aunque con "posiciones diferentes" frente al encargo que afronta Mario Draghi de formar un nuevo Gobierno en el país, y confirman la voluntad de las tres formaciones de mantener "la relación de lealtad que ha crecido y mejorado con el tiempo".



El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado este miércoles al expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi formar un nuevo gobierno, después de que el martes constatase que no se dan las condiciones para que Giuseppe Conte pueda lograr una nueva mayoría y seguir al frente del Ejecutivo italiano.



Tras el nombramiento de Draghi, las diferencias se han hecho latentes entres los exmiembros de la coalición de Gobierno, para lo que se han reunido en la tarde del miércoles con la intención de intentar trazar una línea común en referencia a la formación de un nuevo Gobierno.



En este sentido, el resultado del encuentro ha sido el compromiso a "una perspectiva política unitaria", ha asegurado el secretario del PD, Nicola Zingaretti, tal y como recoge la agencia Adnkronos. Por su parte, uno de los fundadores del PD, Andrea Orlando, ha explicado en una entrevista en La7 que se ha fraguado "un clima positivo pero con posiciones diferentes, con la voluntad de continuar" en la alianza de los tres partidos.



En cuanto al Movimiento 5 Estrellas, cuyo líder, Vito Crimi, había adelantado previamente que Draghi contaría con el 'no' de su formación, ha aseverado tras la reunión que han confirmado "la voluntad de mantener esa relación de lealtad que ha crecido y mejorado con el tiempo" a pesar de las diferentes posiciones respecto al apoyo de un posible gobierno técnico.



No obstante, ha reiterado sus reticencias a un gobierno tecnócrata y ha vuelto a remarcar que abogan por un "gobierno político". Con el 'no' del Movimiento 5 Estrellas, las posibilidades de Draghi de formar un Gobierno se complican, por lo que la prensa italiana especula sobre la formación de un posible Gobierno que aúne tecnócratas y políticos.



Draghi se ha reunido, también esta tarde de miércoles, con el exprimer ministro, Giuseppe Conte, aunque no ha trascendido ninguna declaración de lo conversado o acordado entre ambos líderes.



Mientras, el líder de LeU, Arturo Scotto, ha hecho uso de su cuenta de Twitter para incidir en que el objetivo de la coalición es "relanzar el eje que gobernó el país con disciplina y honor", además de querer "obstinadamente mantener una perspectiva unitaria y reformadora".



"Los que han pretendido separarnos quedarán decepcionados", ha ultimado. Las tres fuerzas políticas han adelantado que seguirán trabajando conjuntamente.



También se ha referido al nombramiento de Draghi como encargado de formar nuevo Gobierno el exprimer ministro Matteo Renzi, líder de Italia Viva --desencadenante de la crisis que ha derivado en la dimisión la semana pasada de Conte--, que ha asegurado en una entrevista con CNN que el expresidente del BCE es el "mejor primer ministro" para Italia en este momento.



Renzi ha señalado que Draghi es "admirado en el mundo", y que es "la esperanza del país" ya que podrá "encontrar la salida a la crisis".