Gioconda Belli anuncia cierre de PEN Nicaragua por ley de agentes extranjeros

En la imagen, la autora nicaragüense, Gioconda Belli. EFE/Olaf Malzahn/Archivo

Managua, 4 feb (EFE).- La poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli informó este jueves el cierre del capítulo Nicaragua de la organización PEN Internacional, debido a la controvertida ley de regulación de agentes extranjeros que sanciona a quienes reciben financiación y donaciones del exterior.

"Hemos informado a PEN Internacional de nuestra decisión de suspender nuestra afiliación", indicó en una carta pública Belli, que se desempeñaba como presidente de PEN Nicaragua, cuyo organismo tenía 21 años de funcionar en el país centroamericano.

El pasado 15 de octubre, la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó esa controvertida ley, que establece multas, sanciones y autoriza a solicitar la intervención de bienes y activos, y la cancelación de la personalidad jurídica a las ONG si intervienen en "cuestiones, actividades o temas de política interna".

Esa ley, bautizada como "Ley Putin" por la oposición, clasifica como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua", según el texto.

Establece que los clasificados como "agentes extranjeros" no podrán participar en la vida política nacional, incluso si son nicaragüenses.

NO SE CONSIDERAN "AGENTES EXTRANJEROS"

"La ley de Agentes Extranjeros, con sus infinitos requisitos que requerirían un personal del que carecemos, sólo se aplica en nuestro caso por suscribirnos a los ideales y las propuestas éticas de PEN Internacional", señaló Belli, en el anuncio del cierre.

Entre los requisitos de la nueva legislación está informar con anticipación sobre el recibimiento de fondos o donaciones del exterior y cómo serán utilizados, además de demostrar que los recursos fueron ocupados en lo que se había previsto, y presentar informes periódicos de ingresos y gastos, bajo pena de cancelación del permiso de recibir pagos o beneficios del extranjero, o hasta diez años de prisión.

"Ninguno de nosotros se considera agente extranjero. Somos nicaragüenses que sólo hemos querido el desarrollo cultural de nuestro país. Por estas razones, la Junta Directiva que presido y la Asamblea de miembros, hemos decidido suspender indefinidamente el centro PEN en Nicaragua", explicó la escritora.

PEN, que intentó sin éxito formarse como ONG en Nicaragua, ejecutaba programas "de estímulo a la lectura y de difusión de la lectura nacional, talleres de lenguaje", y alertaba "sobre las violaciones a la libertad de prensa y de expresión que se han venido recrudeciendo" en el país, puntualizó.

SEGUNDO ORGANISMO QUE CIERRA

PEN Nicaragua formaba parte de la organización internacional fundada en Londres, Reino Unido, en 1921, que hoy está presente con más de 40.000 autores en 140 países del mundo, dedicada a defender a los escritores encarcelados y luchar por los derechos humanos.

PEN es la segunda organización que desaparece como producto de la ley de agentes extranjeros.

En diciembre pasado, la ONG sueca We Effect, que apoyaba a campesinos pobres, anunció su partida de Nicaragua como "efecto inmediato" de dicha legislación.

La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros forma parte del llamado "paquete de leyes represivas" que cortan las aspiraciones políticas, el financiamiento y otras garantías constitucionales a personas y organizaciones que el Gobierno del presidente Daniel Ortega clasifiquen como una amenaza, según defensores de los derechos humanos.