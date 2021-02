Fútbol/Primera.- (Previa) El Alavés busca salir del descenso ante un Valladolid 'tocado'

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El Deportivo Alavés y el Real Valladolid vivirán este viernes en el Estadio de Mendizorrotza (21.00 horas) un duelo directo por la permanencia, en el que los locales quiere conseguir su primera victoria con Abelardo Fernández para salir del descenso ante un rival también con dudas, en el partido que abre la vigesimosegunda jornada de LaLiga Santander.



Ambos equipos están separados únicamente por un punto, con los 'babazorros' cerrando los puestos de la 'quema' con 19, aunque empatados con Osasuna, y necesitados de estrenar ya su casillero de triunfos en este 2021, algo que sí ha conseguido el conjunto vallisoletano, 'tocado' por perder la semana pasada en el José Zorrilla otro cruce directo importante ante el colista Huesca.



Los dos no están en un momento excesivamente positivo, sobre todo el Alavés, el equipo con más derrotas (10) de la temporada junto a Osasuna y Ahletic y que ha sumado únicamente dos puntos de los últimos 18 desde que consiguiese el 23 de diciembre su último triunfo, ante el Eibar, una de las dos que ha conseguido en su estadio donde debe empezar a reaccionar.



Por su parte, el Valladolid, pese a estar fuera del descenso, tampoco puede sonreír demasiado porque, además de sólo ganar en este 2021 al Getafe (0-1), dejó mala imagen ante el colista y volvió a evidenciar que no anda fino en la faceta defensiva en la que notable en las dos últimas campañas. En cambio, a domicilio está sacando mejores números y a ello se aferra para tratar de recuperar lo perdido.



Abelardo tiene la duda del capitán Laguardia, con el que no quiere arriesgar, pero puede contar con Lucas Pérez, aquejado de un golpe en el pie, con Edgar Méndez, sancionado la pasada jornada, y con los recién llegados Pellistri y Córdoba, mientras que Sergio González recupera para el medio a Roque Mesa tras cumplir su sanción de dos partidos y debe decidir entre Nacho y Olaza, fichaje invernal, para el lateral izquierdo.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 22 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 5 febrero.



Alavés - Valladolid. Soto Grado (C.Riojano) 21.00.



-Sábado 6 de febrero.



Levante - Granada. Cordero Vega (C.Cántabro) 14.00.



Huesca - Real Madrid. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.15.



Elche - Villarreal. Melero López (C.Andaluz) 18.30.



Sevilla - Getafe. Martínez Munueara (C.Valenciano) 21.00.



-Domingo 7 febrero.



Real Sociedad - Cádiz. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 14.00.



Athletic Club - Valencia. Munuera Montero (C.Andaluz) 16.15.



Osasuna - Eibar. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 18.30.



Betis - Barcelona. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 21.00.



-Lunes 8 febrero.



Atlético de Madrid - Celta. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.00.