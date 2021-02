Fútbol/Copa.- Pellegrini: "Hemos estado a 30 segundos de la semifinal"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, dijo que se quedaron a "30 segundos de la semifinal" después de perder en la tanda de penaltis el billete para meterse entre los cuatro mejores de la Copa del Rey, pero destacó el "trabajo" de sus jugadores, que fueron "mejores" que el Athletic pese al resultado final.



"Nos vamos con sensación de frustración porque dimos la cara todo el partido y hemos estado a 30 segundos de la semifinal. Desafortunadamente nos metieron ese gol antes del final y en la prórroga ya no pudimos. Al final en la tanda de penales ellos estuvieron más acertados", repasó el técnico chileno del Betis.



"Habíamos generado una ilusión respecto al rendimiento que teníamos, habíamos eliminado a la Real y sabíamos que el Athletic iba a ser un equipo muy competitivo tras su victoria en la Supercopa. Pero, pese a estar muy aplicados en todos los centros del rival, no pudimos con ese último. No creo que fue un fallo defensivo, también existe el mérito de quien remata", apuntó Pellegrini.



"Ahora, a seguir pensando en el futuro, queremos seguir peleando por acercarnos a las competencias europeas en Liga. Es un golpe anímico duro pero el plantel está preparado para poder superarlo. Tenemos que levantarnos y desde mañana mismo ya tocar esa parte anímica para recuperarnos. Competitmos de igual a igual y con eso tenemos que quedarnos", añadió el ingeniero.



Por último, Pellegrini defendió sus cambios. "No creo que Fekir hubiese sacado ese balón", dijo en relación a la jugada del gol, en la que el delantero franco-marroquí fue sustituido por Sidnei. "Y el resto de cambios ha sido por tarjetas o lesión", agregó.