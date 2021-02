Francisco y Cayetano Rivera, ultimátum final a Isabel Pantoja antes de iniciar acciones legales

04/02/2021 Francisco y Cayetano Rivera han dado de plazo a Isabel Pantoja hasta el 28 de febrero para que les entregue los enseres de Paquirri EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



La confesión de Kiko Rivera desvelando que el origen del enfrentamiento que mantiene con su madre, Isabel Pantoja, fue el encontrarse el verano pasado los enseres personales de Paquirri - supuestamente robados - ocultos en una habitación de Cantora, motivó que Francisco y Cayetano Rivera reiniciaran su lucha para recuperar los objetos que les dejó su padre en herencia.



Así, desde finales de noviembre el abogado de los hermanos Rivera Ordóñez, Joaquín Moeckel, ha enviado dos requerimientos notariales instando a la tonadillera a entregar los enseres del malogrado torero, que Pantoja ha respondido - a última hora, todo sea dicho - de modo negativo, no negando poseer los objetos, sino argumentando defectos de forma en dichos requerimientos buscando alargar el proceso.



Entre rumores de que la artista podría haber sacado los trajes de Paquirri de Cantora y los tendría guardados a buen recaudo en Sevilla, Moeckel advertía a Isabel a mediados de diciembre que, pasada la Navidad, de no devolver los objetos que legítimamente pertenecen a Fran y Cayetano, éstos iniciarían las medidas legales pertinentes para recuperarlos.



Pues bien, hemos llegado al mes de febrero y ni Pantoja ha entregado los trajes de torear y demás enseres de Paquirri ni tampoco los hijos del diestro han demandado a la tonadillera por lo civil, como su abogado advirtió en sus últimas declaraciones sobre este tema.



Sin embargo, las cosas están a punto de cambiar, ya que Francisco y Cayetano han dado un ultimátum a la artista. En declaraciones a "La redaccción", programa de Telemadrid, Joaquín Moeckel ha confirmado que, ante la falta de respuesta por parte de la cantante para solucionar el tema extrajudicialmente, Pantoja tiene de plazo hasta el 28 de febrero para devolver las cosas de Paquirri: "Si durante este mes no nos ponemos de acuerdo ya no espero más".



Así que, en palabras del abogado, si el 28 de febrero Isabel no se ha puesto en contacto con ellos para entregar los enseres que el malogrado torero les dejó en herencia, Francisco y Cayetano podrían demandar civilmente a la madre de Kiko, que por otra parte en su día aseguró que estaría dispuesto a testificar a favor de sus hermanos si finalmente demandasen a la artista.