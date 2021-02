Font firma ante notario que no pondrá en peligro el modelo de propiedad

El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font. EFE/Marta Pérez./Archivo

Barcelona, 4 feb (EFE).- El candidato a la presidencia del FC Barcelona Víctor Font firmó ante notario que no pondrá en peligro el modelo actual de propiedad del club, una asociación deportiva en manos de los socios, durante la rueda de prensa que ofreció este jueves en su sede electoral del Oliva Balmes Hotel de Barcelona.

"Los bonos de Laporta son una propuesta irrealizable, y si se quiere implementar, estamos absolutamente convencidos de que es una propuesta mala y que puede hacer que el riesgo de convertirse en sociedad anónima deportiva se materialice", consideró el candidato respecto a la propuesta económica de uno de sus rivales.

Y sobre este tema añadió: "Si se hace una emisión de bonos la colocaríamos en fondos de inversión americanos que nos pedirían garantías que aparentemente no serían restrictivas, pero los hombres de negro no se están por historias y por la puerta de atrás harían cosas para empezar a quedarse el club".

Además, Font consideró que las alternativas a su proyecto para el Barcelona, las de Joan Laporta y Toni Freixa, "son candidaturas montadas en los últimos dos o tres meses y en ellas hay improvisación y falta un proyecto detallado, lo que refuerza la posibilidad de que el Barcelona se pueda convertir en sociedad anónima deportiva".

Por otro lado, respecto a las declaraciones de diferentes integrantes del Paris Saint-Germain sobre el interés del club francés por Leo Messi, Font pidió "a los dirigentes del PSG que intenten respetar a la entidad y a Messi, que es un jugador que aún está compitiendo en la disciplina del Barça y que ha dicho que esperará a final de temporada para decidir su futuro".

En este sentido, el candidato de Granollers explicó que "la idea es hacer un contrato vitalicio para Messi que pueda compatibilizar la situación económica actual del club con las prestaciones del jugador".

Y sobre la publicación del contrato de astro argentino por parte de 'El Mundo', Font aseguró que "como parte de la auditoría y la 'due dilligence' que" tiene preparadas "para los primeros 100 días" también pondrá "todos los medios para saber quién ha filtrado el contrato de Messi". EFE

