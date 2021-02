Filmes "Da 5 Bloods", "Ma Rainey", "Minari" y "One Night in Miami" son nominados al SAG

LOS ÁNGELES, 4 feb (Reuters) - Las películas "Da 5 Bloods", "Ma Rainey's Black Bottom" "Minari", "One Night in Miami" y "The Trial of the Chicago 7" fueron nominadas el jueves a los premios del Hollywood Screen Actors Guild (SAG).

Los premios SAG, votados por miembros del sindicato de actores, serán entregados en una ceremonia el 4 de abril.

Los SAG son vistos como un indicador de un posible éxito en los Oscar debido a que los actores forman el mayor grupo de votantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. (Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)