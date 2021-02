Filmes "Da 5 Bloods", "Ma Rainey", "Minari" y "One Night in Miami" son nominados al SAG

Imagen de archivo de una invitada posando frente a un letrero en el ingreso de vehículos al estreno de la película "The Trial of the Chicago 7" en el Rose Bowl en Pasadena, California, Estados Unidos. 13 de octubre, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

Por Jill Serjeant

LOS ÁNGELES, 4 feb (Reuters) - El drama del director Spike Lee sobre la guerra de Vietnam "Da 5 Bloods" volvió a la carrera por los premios de Hollywood el jueves al ser nominado para el mayor galardón del Sindicato de Actores (SAG, por su sigla en inglés), mientras "Mank" sólo obtuvo una nominación.

"Da 5 Bloods", de Netflix Inc , tuvo tres nominaciones, empatando con el drama independiente en coreano "Minari" y otras dos películas de la cadena de streaming: el filme sobre jazz "Ma Rainey's Black Bottom" y la cinta de protesta ambientada en la década de 1960 "The Trial of the Chicago 7".

En la competencia por el mejor elenco de película, el principal premio, también estuvo "One Night in Miami", un filme de Amazon Studios sobre cuatro iconos negros en 1964.

La película aclamada por la crítica del mundo del espectáculo en la década de 1930 "Mank", sin embargo, no fue seleccionada en la competencia a mejor elenco, aunque Gary Oldman fue nominado a mejor actor por su retrato de Herman J. Mankiewicz, guionista del clásico del cine "Ciudadano Kane".

Las nominaciones del jueves llegan un día después de conocerse las de los Globos de Oro, donde "Mank" tuvo seis nominaciones, pero "Da 5 Bloods" fue pasada por alto.

"Agradezco al Sindicato de Actores por su apoyo al estimado elenco de Da 5 Bloods. También un saludo de amor a todos los actores", dijo Spike Lee en un comunicado.

Los SAG, votados por miembros del sindicato de actores, serán entregados en una ceremonia el 4 de abril.

Los premios, que se centran exclusivamente en las actuaciones, son vistos como un indicador de éxito en los Oscar porque los actores forman el mayor grupo de votantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

El año pasado, la sátira surcoreana "Parasite" ganó el SAG al mejor elenco y arrasó en los Oscar unas semanas después.

El fallecido Chadwick Boseman fue nominado dos veces individualmente: por su rol en el drama "Ma Rainey's Black Bottom" y por su papel como actor de reparto en "Da 5 Bloods". Boseman murió de cáncer en agosto pasado a los 43 años.

"Manari", la historia de una familia surcoreana que lucha para abrirse paso en Estados Unidos en la década de 1980, recibió nominaciones para los actores Steven Yeun y Youn Yuh-jung, de 73 años.

Las nominaciones a los premios SAG también reconocieron el trabajo de los actores de películas como Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins y Olivia Colman ("The Father"), Amy Adams y Glenn Close ("Hillbilly Elegy"), Carey Mulligan ("Promising Young Woman") y Frances McDormand ("Nomadland").

Las series de televisión que compiten por los premios del Sindicato de Actores incluyen los elencos de "The Crown", "Schitt's Creek", "Bridgerton", "Ted Lasso" y "Lovecraft Country".

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)