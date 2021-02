Filmes "Da 5 Bloods", "Ma Rainey", "Minari" y "One Night in Miami" son nominados al SAG

Imagen de archivo de una invitada posando frente a un letrero en el ingreso de vehículos al estreno de la película "The Trial of the Chicago 7" en el Rose Bowl en Pasadena, California, Estados Unidos. 13 de octubre, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni/Archivo

LOS ÁNGELES, 4 feb (Reuters) - Las películas "Da 5 Bloods", "Ma Rainey's Black Bottom", "Minari", "One Night in Miami" y "The Trial of the Chicago 7" fueron nominadas el jueves a los premios del Hollywood Screen Actors Guild (SAG).

Los premios SAG, votados por miembros del sindicato de actores, serán entregados en una ceremonia el 4 de abril.

Los SAG son vistos como un indicador de un posible éxito en los Oscar debido a que los actores forman el mayor grupo de votantes en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

(Reporte de Jill Serjeant. Editado en español por Lucila Sigal)