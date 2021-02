Fiama descuadra a los concursantes de 'LIDLT' y la alarma de la tentación suena dos veces

05/02/2021 FIAMA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD TELECINCO.ES



MADRID, 5 (CHANCE)



Los nuevos tentadores en esta tercera edición de 'LIDLT' vienen con las pilas cargadas y sobre todo con la lección aprendida, en especial Rubén, protagonista principal de la primera edición del programa. Su entrada en la villa de las chicas ha sido espectacular porque la mayoría de las concursantes se han quedado boquiabiertas la verle aparecer, en primer lugar porque no se lo esperaban y en segundo porque es una persona sumamente atractiva.



Con Fiama ha pasado algo parecido, ya que Manuel ha sido el que más lanzado se ha mostrado al ver que uno de sus sueños se hacía realidad. Sin embargo, no la ha elegido para tener la cita con ella, algo que ha sorprendido mucho a los espectadores porque tal y como había comentando días anteriores podía ser una de sus tentadoras más peligrosas.



Fiama se ha quedado sin cita, pero Rubén no y es que Lara le ha elegido porque ha experimentado un flechazo nada más verle, además ha sido recíproco porque él le ha asegurado a Sandra Barneda que le gustaba tanto ella como Lola, ya que eran las únicas que tenían la piel más morenita.



En la villa de las chicas han celebrado la llegada de Rubén con una fiesta de disfraces con la que las concursantes han demostrado su imaginación y han aprovechado para conocer más a sus pretendientes. En dicha fiesta, Lara ha conocido más al exrollo de Fani y lo cierto es que se ha mostrado de lo más cómoda con él. Como en toda celebración, siempre hay algo que sale mal y es que la luz de la tentación e ha encendido y ha sonado para avisar a todos ellas de que en la villa de los chicos había un novio que había pasado el límite.



Se trata de Diego, al que Carla le ha metido un beso en el cuello de infarto más un chuperreteón de lengua en el mismo sitio que ha encendido la temperatura en la villa de los chicos, pero que ha amargado la fiesta a la mayoría de las concursantes, sobre todo a Lucía, quien se ha puesto a llorar pensando que era Manuel quien había pasado el límite. Y muy lejos no estaba porque minutos más tarde era el andaluz el que le chupaba el brazo a Stefany.



Por si fuera poco una vez, la alarma ha sonado dos veces en la misma noche en la villa de las chicas, ya que Fiama que parece que estaba un poco disgustada por no haber conseguido cita, se ha lanzado a la boca de Jesús y le ha dado un pico de tres segundos demostrando que es el chico que más le gusta de todos los novios, aunque luego ha hablado con Manuel porque también tiene atracción con él.



Fiama ha conseguido captar la atención de Manuel de tal manera que ha tenido su primera noche de pasión con él detrás de una columna donde se ha dado más de un beso con él. Pero poco le ha sabido al novio de Lucía porque acto seguido se ha ido con Stefany y también se ha liado con ella en el borde de la piscina. Lo cierto es que la cosa está que arde en 'LIDLT' ya que Marina no ha podido tampoco controlarse y se ha dejado llevar con Isaac en la piscina y en el sofá. Tendremos que estar muy presentes la semana que viene para saber cómo se toman los concursantes éstas imágenes.