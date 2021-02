Expertos señalan las debilidades de las fiscalías de Latinoamérica

La exfiscal general de Guatemala Thelma Aldana. EFE/Esteban Biba/ARCHIVO

San Salvador, 3 feb (EFE).- La falta de presupuesto y la infiltración del crimen organizado en los sistemas políticos son dos de las principales debilidades que enfrentan las fiscalías de Latinoamérica al perseguir los "crímenes de poder".

Así lo señalaron este miércoles en El Salvador la ex fiscal general de Guatemala Thelma Aldana y José Domingo Pérez, miembro del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía peruana.

Para Aldana, estas debilidades se pueden ver en los países latinoamericanos, pero principalmente en los ministerios públicos de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Señaló que entre estas debilidades para enfrentar los "crímenes de poder" se encuentran los bajos presupuestos, la leyes que pueden restringir o volver lentas la actuaciones de los fiscales y la influencia del crimen organizado en quienes eligen a los funcionarios.

"Es un juego perverso", porque "la Fiscalía no puede realizar su trabajo ante la demanda de la población y la población está en contra de la Fiscalía porque no hace su trabajo como corresponde", indicó.

La exfiscal guatemalteca puso como ejemplo el caso de su país, donde "el sistema político también está capturado por la mafia, hay financiación electoral ilícita y hemos visto que, incluso, narcotraficantes han logrado inscribirse como candidatos a la presidencia".

Por su parte, Pérez indicó que algunos obstáculos que enfrentan al investigar a los grupos de poder se encuentran dentro de las mismas fiscalías y que esta situación puede ser contrarrestado cuando existe estabilidad en los puestos de los investigadores y el respaldo social.

Agregó que uno de los obstáculos externos es "el aparato político de los grupos de poder investigado" que tienen "representación en el Congreso".

"Es por eso que las leyes favorables para investigar a las organizaciones criminales en crímenes de corrupción y de lavado de activos están permanentemente en peligro", sostuvo.

El fiscal explicó que también existen "grupos económicos de poder" vinculados a los investigados que encabezan campañas contra los investigadores.

"Buscan generar desconfianza de que los fiscales no actúan conforme a la ley y lo que busca es que no hayan delatores que brinden información" y "todas estas acciones son actos de obstrucción de la investigación", acotó.

Aldana y Pérez participaron en el seminario internacional Fiscalías y Estado de Derecho: Reflexiones desde América Latina para Fortalecer la Fiscalía General de la República de El Salvador, que se extenderá hasta 4 de febrero.

En la inauguración del evento el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, indicó que es "crucial para todos los países dotar a las instituciones con las armas que se necesitan", como la capacidad científica ante los avances del crimen organizado.

"La realidad que estamos enfrentando diariamente es un ataque hacia nuestra labor fiscal. Esta se ve amenazada desde diferentes frentes que buscan minar la credibilidad y los logros que estamos alcanzado", indicó Melara.