España.- PSOE urge a PP a echar a parlamentarios que cobraron sobresueldos y los populares amenazan con acciones penales

09/09/2020 El senador del PP Fernando de Rosa Torner interviene durante un pleno en la Cámara Baja, en Madrid (España), a 9 de septiembre de 2020. Esta sesión es la continuación de la del día anterior, en la que se produjo la comparecencia del presidente del Gobierno a petición propia para explicar las líneas generales de la actuación del Ejecutivo, sobre todo en la gestión de la pandemia del coronavirus y su apuesta por aprobar los presupuestos del año que viene. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El PSOE y el PP han protagonizado este jueves una tensa Comisión de Justicia en el Senado en la que el senador socialista José María Oleaga ha acusado al PP de convertirse en "una organización cuasidelictiva", tras las últimas declaraciones del ex tesorero Luis Bárcenas sobre la presunta 'Caja B', y ha apremiado al partido a expulsar a los diputados y senadores que, según ha dicho, habrían cobrado sobresueldos, a lo que el senador 'popular' Fernando de Rosa ha respondido amenazando con "acciones penales" por tal afirmación.



El detonante ha sido la intervención de De Rosa, que ha arrancado acusando a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de no cumplir con su "obligación" legal de comparecer ante la Comisión de Justicia para rendir cuentas de las actividades del Ministerio Público, a pesar de que --ha precisado-- el PP lo ha solicitado hasta en tres ocasiones. "Es una vergüenza", ha espetado.



En cambio, ha reprochado el senador 'popular' a Delgado, "sí tiene tiempo de reunirse en marisquerías con investigados, de enredar en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional, en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, de perseguir a los fiscales independientes en el Tribunal Supremo, pero no le da tiempo para cumplir la ley y acudir a esta cámara".



Oleaga, que ha leído una carta del pasado 10 de noviembre en la que Delgado solicita al presidente de la Comisión Justicia, Joan Lerma, que le indique "día y hora" para comparecer y presentar la memoria de actividades de la Fiscalía General del Estado (FGE) del año 2019, ha achacado esta "invectiva de muy mal gusto" contra Delgado a que "hoy es un mal día para el PP, y para la democracia en su conjunto".



Así, se ha referido al escrito enviado por Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción para señalar que "el PP llevaba aproximadamente 28 años de un latrocinio general, convirtiéndose en una organización cuasidelictiva". En concreto, ha querido resaltar que el jefe de esa supuesta "red criminal" era el ex tesorero, al que --ha enfatizado-- el Partido Popular "premió" con un escaño de senador.



"Dicen, señorías del PP, que quieren romper con el pasado y estoy de acuerdo en que deben hacerlo, pero para ello son necesarias dos cosas: primero, que expulsen de su filas a quienes ordenaron este latrocinio, y, en segundo lugar, que expulsen ustedes de sus grupos parlamentarios a aquellos que sabemos que han cobrado sobresueldos o que son altamente sospechosos de hacerlo", ha reclamado antes de añadir: "Sean fuertes, señores del PP".



Las palabras de Oleaga han provocado una reacción inmediata de De Rosa, que ha exigido al presidente de la Comisión de Justicia que haga constar en acta los nombres de los diputados y senadores a los que estaría señalando el socialista para que "los interesados o perjudicados puedan ejercer las correspondientes acciones penales".



"Que en este grupo parlamentario del PP hay senadores que son o están o han cobrado sobresueldos o son objeto de corrupción no se puede decir sin dar nombres", ha argumentado De Rosa, exhortando a Oleaga a que lo aclare o retire sus palabras, aunque el socialista no ha hecho ni una cosa ni otra.



Lerma, por su parte, ha indicado que a su juicio las manifestaciones de Oleaga quedarían amparadas por la inmunidad parlamentaria, pero en cualquier caso ha accedido a que lo ocurrido conste en acta.



POSIBLE COMPARECENCIA DE DELGADO



Al hilo del debate sobre la comparecencia de Delgado en la Comisión de Justicia, el presidente de la misma ha confirmado que la fiscal general del Estado lo solicitó y que la cita había quedado pendiente para valorar si era posible que se celebrara junto a la de la presentación de la memoria de actividades del año 2019 del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).



Sin embargo, ha estimado que esa comparecencia conjunta sería "muy complicada" y por ello ha propuesto ya dos fechas para que Delgado acuda a la Comisión de Justicia. En primer lugar, ha mencionado el 23 de febrero, si bien ha subrayado que dependerá de que lo autorice la Mesa del Senado, ya que ese día hay previsto un Pleno, por lo que ha apuntado como fecha alternativa al 2 de marzo, si no surge "ningún otro impedimento" a tenor de la pandemia de coronavirus.



A este respecto, Oleaga ha querido devolver el órdago a De Rosa preguntándole que, "así como la fiscal general del Estado ya ha anunciado que quiere comparecer, cuándo quiere comparecer el presidente del Tribunal Supremo", Carlos Lesmes. "Sería muy interesante conocer su respuesta", ha deslizado.



BIDEN, IGLESIAS Y EL CGPJ



La falta de renovación del CGPJ y la reforma propuesta por PSOE y Unidas Podemos, para impedir que un Consejo caducado pueda hacer nombramientos discrecionales, también ha salido a relucir en esta Comisión de Justicia, cuyo objetivo era que el secretario general --a petición del PP-- informara sobre la propuesta de modernización tecnológica para la agilización de la administración de justicia.



"Las preocupaciones que vemos de su Ministerio no son lo que acaba de decir", ha recriminado De Rosa a Vargues. "Su Ministerio está dedicado a otras cosas, a la limitación de funciones del CGPJ y al blanqueamiento de delincuentes", ha indicado, para después afear al PSOE que, antes que con el PP, se está reuniendo con grupos parlamentarios que "tienen la finalidad de ir con la independenica del Poder Judicial".



En este contexto, ha instado al PSOE a pronunciarse sobre si está de acuerdo con las palabras del nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dijo que su país estaba bajo "un ataque sin precedentes que roza la sedición" por el asalto al Capitolio, o con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, "que dice que lo que importa en este país son los indultos, regular la figura de la sedición o equiparar con los exiliados franquistas".



"Innovar significa aportar valor, sin embargo, los cambios que ustedes nos presentan, con su obsesión en relación con el Poder Judicial y la connivencia con grupos que quieren atacar la independencia, agregan un desvalor de la democracia, la justicia y el Estado de Derecho. Eso no es innovación, sino involución", ha zanjado De Rosa.



La senadora de ERC Laura Castel ha aludido igualmente a la reforma del CGPJ, pero en su caso para animar al Gobierno a "ser valientes y enfrentar a una cúpula judicial conservadora y modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el sentido de apoderar al ciudadano desacralizando el Poder Judicial". "No deben dejar escapar esta oportunidad", ha pedido a Vargues.



Vargues, por su parte, ha vuelto a explicar que este 2021 servirá para "sentar las bases" de una "transformación" de la administración de justicia con cambios en su infraestructura normativa, con leyes como la de eficiencia procesal o la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), y digital, con la implantación del expediente electrónico, la cita previa o el teletrabajo, todo ello en el marco del programa Justicia 2030 y con los fondos de la UE como soporte fundamental.