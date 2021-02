España.- Pablo Casado elude la confesión de Bárcenas y presiona al Gobierno por el decreto de fondos europeos

04/02/2021 El presidente del PP, Pablo Casado, y la candidata al 14F por Lleida, Marisa Xandri, en un acto en Castellnou de Seana (Lleida) CATALUÑA ESPAÑA EUROPA LLEIDA POLÍTICA PARTIDO POPULAR



CASTELLNOU DE SEANA (LLEIDA), 4 (EUROPA PRESS)



El presidente del PP, Pablo Casado, ha criticado este jueves al Gobierno central por el decreto del reparto de fondos 'NextGenerationEU' en un acto de campaña en el que no ha permitido preguntas y no ha hecho mención a la confesión del extesorero del partido, Luis Bárcenas, que señala al expresidente Mariano Rajoy.



En una visita a una granja en Castellnou de Seana (Lleida), Casado ha puesto el foco en la gestión de los fondos del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un día después de que se hiciera pública una carta de Bárcenas a la Fiscalía Anticorrupción, en la que el extesorero asegura que Rajoy destruyó pruebas sobre la caja 'b' del partido, a las puertas del juicio por el presunto pago irregular de obras en la sede de los populares y sobre las que el líder popular todavía no se ha pronunciado.



Casado ha reclamado al Gobierno, como ya hizo este miércoles en el Congreso, que publique el informe del Consejo de Estado sobre el decreto de los fondos europeos: "Es una cuestión de transparencia, de rendición de cuentas".



Los populares, ha anunciado Casado, registrarán este jueves una petición de comparecencia de la presidenta del Consejo de Estado, la exvicepresidenta del Gobierno María Teresa Fernández de la Vega, para que dé explicaciones sobre el contenido del informe, un documento, según Casado, "absolutamente devastador".



También pedirán al Ministerio de Hacienda que publique el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE): "Queremos saber lo que los interventores generales tienen que decir sobre el decreto, porque también se nos está ocultando esta información".



Casado ha recordado que el gobierno italiano cayó por una polémica también relacionada con los fondos europeos, y ha avisado a Sánchez: "Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar".