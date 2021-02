España.- El PSC se mantiene primero para las catalanas y Junts recorta distancias con ERC, según el CIS

03/02/2021 El que fuera ministro de Sanidad y actual candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, interviene en un Encuentro Digital de Europa Press, en Barcelona, Catalunya, (España), a 3 de febrero de 2021. Illa ha anunciado este miércoles que una de las primeras medidas que tomará si es elegido presidente en los comicios del próximo 14 de febrero será contactar con el resto de presidentes autonómicos para abordar una reforma del modelo de financiación, que quiere "liderar". POLITICA David Oller - Europa Press



El independentismo sube tres puntos pero se queda en el 42,8%, lejos de alcanzar el 50% del voto



BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)



El PSC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero si se celebraran ahora con el 23,7% del voto, casi 4 puntos por delante de ERC, que obtendría el 19,9%, y Junts, que quedaría tercero con el 14,6% de los votos pero recorta distancias con los republicanos, según una encuesta 'flash' del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).



Así, el CIS mantiene al PSC al frente, tal y como reflejaba la encuesta preelectoral publicada el 21 de enero, y prácticamente con los mismos apoyos --en ese sondeo se estimaba que los socialistas obtendrían un 23,9% del voto--, mientras que ERC baja su proyección de voto del 20,6% al 19,9%, y Junts sube del 12,5% al 14,6%.



La encuesta, que no ofrece estimación de escaños como la preelectoral, sitúa a los comuns en cuarta posición con el 8,9%, seguido de Cs con el 7,9%, Vox (6,9%), la CUP (6,8%), el PP (5,8%) y el PDeCAT se quedaría fuera del Parlament al obtener un 1,5%.



En comparación con la encuesta del 21 de enero, los comuns, pese a perder casi un punto --del 9,7 al 8,9--, mantienen la cuarta posición y amplían su distancia respecto a Cs, que baja del 9,6 al 7,9%.



Además, la CUP sube prácticamente un punto --del 6% al 6,8%-- y se consolida el 'sorpasso' de Vox al PP: en la encuesta preelectoral la distancia entre los dos era de menos de un punto --6,6% de Vox ante el 5,8% de los populares-- y ahora aumenta hasta un 1,1%.



Pese a que se queda lejos del objetivo de superar el 50% de votos, los partidos independentistas suben respecto a la última encuesta del CIS: la suma de ERC, Junts, CUP y PDeCAT llegaría al 42,8%, tres puntos por encima del 39,8% que señalaba la última encuesta.



INDECISOS



En intención directa de voto, el PSC ganaría con el 13,9%; ERC obtendría un 10,7%; Junts un 7,3%; los comuns serían cuartos con un 3,9%; seguidos de la CUP (3,5%); Vox (2,7%); Cs (2,3%); PP (2,2%); el PDeCAT (0,7%), y el PNC (0,1%), mientras que un 1,3% de los encuestados optaría por otros partidos, el 0,9% votaría en balnco y habría un 0,6% de voto nulo.



El CIS también refleja el alto volumen de indecisos que todavía hay a falta de 10 días de las elecciones, ya que el 26,3% de los encuestados dice no saber a quien votará, y el 11,4% no contesta, además de que un 12,2% asegura que no votaría.