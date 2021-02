Empresa de EE.UU. que generará energía en Nicaragua comenzará obras en marzo

En la imagen, el presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Virgilio Silva. EFE/JEON HEON KYUN/Archivo

Managua, 3 feb (EFE).- Las autoridades nicaragüenses informaron este miércoles que la empresa estadounidense NFE Nicaragua Development Partners LLC, sucursal Nicaragua, comenzará en marzo próximo a construir una central eléctrica que operará a base de gas natural, con una capacidad de generación de 300 megavatios y una inversión de no menos de 700 millones de dólares.

El presidente ejecutivo de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), Virgilio Silva, dijo a medios oficiales que demolieron el sitio donde se construirá el complejo energético con una inversión de cuatro millones de dólares en infraestructura, que incluye las oficinas centrales de la compañía, una oficina de la portuaria, y las instalaciones para la planta de generación de energía a base de gas natural.

La planta estará situada en puerto Sandino, en el Pacífico, y será desarrollada por la empresa NFE Nicaragua Development Partners LLC, sucursal Nicaragua.

Hace un año, la firma estadounidense New Fortress Energy LLC anunció que firmó un contrato de venta de potencia firme y energía asociada por 25 años con las empresas nicaragüenses de distribución eléctrica Distribuidora de Electricidad del Norte S.A., y Distribuidora de Electricidad del Sur S.A., que ahora pertenecen al Estado.

Como parte del acuerdo, New Fortress construirá una central eléctrica que operará a base de gas natural con una capacidad de generación aproximada de 300 megavatios y suministrará energía a la red eléctrica nacional de Nicaragua.

New Fortress abastecerá a la central con gas natural mediante una terminal de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado ubicada en las cercanías de Puerto Sandino.

Se anticipa la terminal y la central eléctrica inicien operación comercial en la segunda mitad de 2021, según la compañía.

El funcionario nicaragüense dijo que la próxima semana recibirán el primer desembolso de la empresa estadounidense, en concepto de alquiler, por un monto de casi un millón de dólares.

Indicó que las nuevas instalaciones de Puerto Sandino tendrá una inversión de más de millones de dólares, mientras la infraestructura de la empresa estadounidense será de 1,5 millones de dólares.

Posteriormente recibirán otro desembolso por 2,5 millones de dólares para comenzar las obras en los primeros días de marzo

Asimismo, el funcionario dijo que en el contrato de arriendo también se estableció que la empresa de gas comprará una draga para el dragado permanentemente del canal, a fin de brindar un mejor servicio a las naves que lleguen a puerto Sandino.

El Gobierno de Nicaragua prevé la entrada de operación comercial de esa planta, que incluye una terminal de gas licuado, con el fin de satisfacer la demanda de energía, reducir los costos de inversión y operación, y transformar y diversificar la matriz energética.

La central se conectaría al Sistema Interconectado Nacional a través de una subestación y sería la primera en su tipo a instalarse en Nicaragua.