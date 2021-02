El PIB francés caerá un 1 % en el primer trimestre con otro confinamiento

Detalle de una moneda de euro. EFE/Oliver Berg/Archivo

París, 4 feb (EFE).- La economía francesa, que sufrió una caída histórica del 8,3 % en 2020 a causa de la crisis del coronavirus, podría retroceder hasta un 1 % en el primer trimestre si el Gobierno decidiera un nuevo confinamiento que se prolongara buena parte de febrero y marzo.

El Instituto Nacional de Estadística (INSEE) presentó este miércoles un estudio de coyuntura con tres escenarios sobre cómo puede comportarse la economía en los tres primeros meses del año, teniendo en cuenta la gran incertidumbre.

En caso de que el Ejecutivo de Emmanuel Macron optara por decretar un tercer confinamiento desde comienzos de mes y durara también todo marzo, el producto interior bruto (PIB) retrocedería en torno a un 1 %.

Si el confinamiento durara solo un mes y fuera similar al que hubo entre noviembre y diciembre, el PIB se mantendría estancado en los tres primeros meses de 2021 respecto al último trimestre de 2020.

En la hipótesis de que no hubiera más restricciones de las que están en vigor actualmente y la actividad se mantuviera al mismo nivel que en enero, la producción trimestral subiría alrededor de un 1,5 %.

Según el INSEE, en noviembre -en pleno confinamiento- la actividad fue un 8 % inferior al nivel previo al estallido de la crisis del coronavirus.

El confinamiento se levantó a partir del 15 de diciembre pero se mantuvieron muchas restricciones: no reabrieron ni los bares, ni los restaurantes, ni el sector cultural, y se instauró un toque de queda nocturno.

En esas circunstancias, la producción se quedó un 4 % por debajo de la que había antes de la crisis y eso se ha repetido en enero.

En contra de lo que se esperaba, el Gobierno no impuso la semana pasada un nuevo confinamiento porque el número de contagios, aunque lleva semanas creciendo y oscila entre los 20.000 y los 25.000 diarios, lo hace a un ritmo suave, sin dispararse.

No obstante, hubo más medidas para limitar los desplazamientos, en particular con un cerrojazo suplementario en las fronteras y con la obligación de bajar las persianas en las galerías comerciales de más de 20.000 metros cuadrados, que son casi 400 en todo el país.