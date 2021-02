El Hang Seng retrocede un 0,66 % a la espera de la salida a bolsa de Kuaishou

EFE/EPA/JEROME FAVRE/Archivo

Pekín, 4 feb (EFE).- El índice de referencia de la Bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, terminó este jueves la jornada con un retroceso del 0,66 %, en la víspera de la salida a bolsa -este viernes- de Kuaishou, la segunda mayor aplicación de vídeos cortos de China tras Duoyin (la versión local de TikTok).

El selectivo restó 193,96 puntos hasta los 29.113,5, mientras que el índice que mide el comportamiento de las empresas de la China continental que cotizan en el parqué hongkonés, el Hang Seng China Enterprises, bajó un 0,76 %.

Entre los subíndices, solo Servicios cerró en verde, y por poco: +0,09%. Finanzas acabó con un -0,21 %; Inmobiliaria, con un -0,4 %; y Comercio e Industria cayó un 1,1 %.

Fue una sesión de ganancias modestas: solo la aseguradora Ping An, con una subida del 2,17 %, y la operadora de hoteles y casinos Galaxy Entertainment, con un 2,12 %, superaron la barrera del 2 %.

Las inmobiliarias presentaron resultados mixtos y, mientras Hang Lung Properties cosechó ganancias del 1,02 %, y Wharf Reic, del 0,61 %, China Resources Land se hundió un 2,43 %, o un 1,12 %, en el caso de Henderson Land.

Entre la banca, solo Hang Seng Bank sumó (+0,07 %), al tiempo que China Construction Bank y Bank of China se mantuvieron inalteradas. HSBC cedió un 0,85 % y Bank of Communications, un 0,47 %.

Las operadoras telefónicas acabaron en zona roja: China Unicom resbaló un 3,59 % y China Mobile, un 1,97 %.

Aunque la peor actuación del día la protagonizó el fabricante de equipos electrónicos Xiaomi, con un -4,84 %.

El volumen de negocio de la sesión fue de 239.780 millones de dólares de Hong Kong (30.931 millones de dólares o 25.803 millones de euros).