El dueño de una tienda de muebles en Houston apuesta 3,46 millones de dólares por los Buccaneers

Houston (EE.UU.), 4 feb (EFE).- El dueño de una famosa tienda de muebles en Houston, Jim 'Mattress Mack' McIngvale, vuelve a ser el centro de atención en el mundo de las apuestas después de apostar 3,46 millones de dólares a favor de los Buccaneers de Tampa Bay, que se enfrentan a los Kansas City Chiefs, en el Super Bowl LV.

A pesar de que los Buccaneers no salen como favoritos, la apuesta de McIngvale se convierte en la mayor que se ha dado hasta ahora para el duelo que van a protagonizar ambos equipos, este domingo, en el Raymond James Stadium de Tampa Bay (Florida).

McIngvale voló el miércoles a Colorado Springs, se conectó a la aplicación de apuestas móviles DraftKings desde el aeropuerto e hizo una de las apuestas más grandes de la historia en el Super Bowl.

Si los Buccaneers consiguen la victoria frente a los Chiefs, McIngvale se llevaría una ganancia de 2,72 millones de dólares.

"Tampa Bay está lleno de talento tanto en ataque como en defensa y además liderado por el mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, Tom Brady, así que apuesto mucho a los Buccaneers, que han superado duros enfrentamientos durante esta postemporada", comentó McIngvale a través de un comunicado ofrecido por DraftKings.

McIngvale utiliza habitualmente el mercado de apuestas para mitigar el riesgo de las promociones de ventas en su tienda de muebles.

Tenía más de 11 millones de dólares en juego en la Serie Mundial de 2019 entre los Astros de Houston y los Nacionales de Washington, incluida una apuesta de futuros de 3,5 millones en los Astros que colocó con DraftKings en Biloxi, Mississippi.

Los Astros se quedaron cortos, perdiendo ante los Nacionales en siete partidos.

"Mack ha sido un gran cliente y es alguien con quien tenemos historia después de hacer su importante apuesta en la Serie Mundial hace un par de temporadas", comentó Johnny Avello, director de apuestas deportivas de DraftKings, en el mismo comunicado.

Este año, los clientes de la tienda de McIngvale que gasten 3.000 o más en un colchón nuevo recuperarán su dinero si los Buccaneers derrotan a los Kansas City Chiefs el domingo.

Las dos mayores apuestas reportadas en el Super Bowl hasta ahora han sido sobre los Buccaneers.

Además de la apuesta de 3,46 millones de McIngvale, un apostador de BetMGM en Nevada hizo otra de 2,3 millones en Tampa Bay la semana pasada.

Se cree que la apuesta de Super Bowl más grande jamás reportada, en términos de monto de riesgo, es una apuesta de línea de dinero de 4,8 millones de dólares en los Angeles Rams para vencer a los New England Patriots en el Super Bowl XXXVL, que se realizó con MGM en Las Vegas en 2002.

Los Patriots sorprendieron a los Rams con el triunfo por 20-17 y Brady al frente de su ofensiva.

A pesar de las dos apuestas multimillonarias a los Buccaneers en el Super Bowl LV, muchos ven a los Chiefs como favorito.

Hasta el miércoles en las casas de apuestas de William Hill U.S., el 82% del dinero que se había apostado en el margen de puntos del Super Bowl estaba en el equipo de Kansas City.