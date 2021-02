El cardenal hondureño, Óscar Andrés Rodríguez, da positivo a la covid-19

En la imagen un registro del cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, quien ha dado positivo a una prueba de covid-19. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 4 feb (EFE).- El cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez ha dado positivo a una prueba de covid-19, pero su condición "es estable", informó este jueves el portavoz de la Conferencia Episcopal en Tegucigalpa, Juan Ángel López.

Rodríguez fue ingresado en una clínica privada en Tegucigalpa y, según dijo López, "el cardenal se encuentra bien" y ha pedido "no hacer escándalo".

Agregó que todos en Honduras saben que "el cardenal es diabético y que tiene 78 años", pero es una persona "que no para de trabajar y se cuida mucho".

A las 05:00 horas locales (11:00 GMT) "está oficiando misa y a diario atiende unas cinco reuniones vía Zoom. Es una persona en general muy saludable, muy activo, no se queda detrás de un escritorio", enfatizó López.

El religioso señaló además que en torno a la salud del cardenal, "no hay que crear un ambiente de zozobra innecesario" porque él está bien, bajo la atención médica que necesita, y solamente ha pedido "que oren por él".

En la misa del miércoles, conmemorativa a los 274 años del hallazgo de la imagen de la virgen de Suyapa, patrona de Honduras, fue extraña la ausencia del cardenal Rodríguez, quien en años anteriores ha encabezado esa actividad religiosa del 3 de febrero.

Rodríguez sí ha venido oficiando la misa dominical, de manera virtual por la pandemia, últimamente haciendo uso de una mascarilla de color negro, con una imagen de la virgen de Suyapa impresa.

El cardenal hondureño, quien además es arzobispo de Tegucigalpa desde 1993, también ha sido secretario de la Conferencia Episcopal de Honduras y secretario general de la Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam).

Honduras atraviesa una creciente ola de la pandemia de covid-19, que desde marzo de 2020 ha dejado más de 3.600 muertos y 151.103 contagios, según registros oficiales del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Entre los muertos figuran más de 60 médicos, además de enfermeras y otro personal sanitario del que está al frente de la pandemia en los hospitales públicos.

Los casos de muertos y contagios con covid-19 en el país centroamericano se dispararon en enero debido al "relajamiento" de la población durante las fiestas navideñas y de fin de año, según fuentes médicas de hospitales públicos y autoridades de la Secretaría de Salud.