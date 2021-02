El candidato favorito en Ecuador no podrá votar por tener residencia en el extranjero

En la imagen, el aspirante por el correísmo a la Presidencia de Ecuador, Andrés Arauz. EFE/José Jácome/Archivo

Quito, 4 feb (EFE).- El candidato presidencial por el correísmo, Andrés Arauz, favorito en las últimas encuestas realizadas, no podrá votar en las elecciones de Ecuador el próximo domingo debido a que tiene fijada su residencia fuera del país, confirmaron a Efe fuentes de su partido.

Precisaron que Arauz se encontraba realizando en Ciudad de México un doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) antes de que se confirmara su candidatura por el movimiento UNES (Unión por la Esperanza), y que no alcanzó a cambiar su residencia en el padrón electoral porque este se cierra meses antes de las elecciones.

Además del aspirante correísta, el candidato presidencial del movimiento Construye, el exministro de Cultura Juan Fernando Velasco, tampoco podrá ejercer su derecho al voto al estar empadronado en Miami, donde desarrolla su carrera musical.

Las reformas al Código de la Democracia de Ecuador exigen que los postulantes hayan vivido durante un cierto tiempo en las circunscripciones por las que se presentaban, requisito que el Consejo Nacional Electoral (CNE) pasó por alto para aceptar y calificar las candidaturas.

El voto en el exterior es facultativo y no obligatorio como en el país, y la única posibilidad al alcance de los candidatos para poder ejercer su derecho al sufragio sería que viajaran a las circunscripciones en donde se hallan empadronados.

Desde el entorno de Arauz explicaron que permanecerá en Ecuador, donde este jueves cierra su campaña en Quito, y que en la jornada electoral acompañará a otros candidatos y representantes de su movimiento político.

El resto de los candidatos presidenciales -16 en total- votarán en las ciudades de Quito y Guayaquil, fuera de dos que lo harán en Cuenca: el ambientalista indígena Yaku Pérez (Pachakutik) y la única aspirante mujer, Ximena Peña, por el oficialista Alianza País.