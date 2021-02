El Barça ha estado en diez de las últimas once semifinales de la Copa del Rey

El delantero argentino del FC Barcelona, Leo Messi (i), intenta llevarse el balón ante el centrocampista del Granada, Ángel Montoro, durante el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. EFE / Miguel Ángel Molina.

Barcelona, 4 feb (EFE).- Con la sufrida victoria de este miércoles frente al Granada (3-5) en la prórroga en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Barcelona logró clasificarse para las semifinales de la competición por décima vez en las últimas once ediciones del torneo del KO.

Desde la temporada 2010-11, el conjunto catalán solo ha caído eliminado antes de semifinales en una ocasión. Fue la temporada pasada, con Quique Setién en el banquillo. Los culés fueron superados por el Athletic Club (1-0) en cuartos de final, tras un gol en propia puerta de Sergio Busquets en el tiempo añadido.

Esta derrota en San Mamés cortó una racha de nueve temporadas consecutivas llegando a las semifinales. Unas cifras que explican la hegemonía azulgrana en la Copa del Rey, donde el Barcelona ostenta 30 trofeos en su palmarés histórico -más que ningún otro equipo- y, por esta razón, es conocido como 'el Rey de Copas'.

De hecho, en las últimas once ediciones el Barça se proclamado cinco veces campeón. En las temporadas 2011-12 y 2014-15, tras derrotar en ambas ocasiones al Athletic Club en la final; en la campañas 2015-16 y 2017-18, venciendo también por partida doble al Sevilla; y en la 2016-17 imponiéndose al Alavés en la última ronda.

Sin embargo, a lo largo de esta década anterior, el conjunto culé también acumula tres derrotas en finales de la Copa del Rey. Dos de ellas, a manos del Real Madrid, en la temporada 2010-11 y 2013-14; y la otra frente al Valencia de Marcelino García Toral, en la 2018-19.

En las últimas once ediciones de Copa el Barça solo se ha quedado a las puertas de la final en una sola ocasión. Fue en la campaña 2012-13, cuando cayó eliminado en semifinales frente al Real Madrid, en la última temporada de José Mourinho al frente del banquillo blanco.