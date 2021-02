Economía.- El FMI y Argentina buscarán cerrar el acuerdo de deuda antes de mayo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, ha señalado que la institución con sede en Washington hará todo lo posible para alcanzar un acuerdo de deuda con Argentina antes de mayo, tal como sugirió el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán.



"No tenemos un plazo tentativo. El ministro Guzmán reiteró el deseo de las autoridades de llegar a una conclusión para el mes de mayo y nosotros haremos todo lo posible para cumplir con ese plazo sugerido por el ministro", ha señalado Rice.



La intención del Gobierno argentino es cerrar el acuerdo de refinanciación de 45.000 millones de dólares (37.000 millones de euros) de deuda con el FMI antes de mayo, para así poder hacer frente a las negociaciones con el Club de París para el pago de 2.400 millones de dólares (1.977,3 millones de euros).



"Las negociaciones siguen su curso y haremos todo lo que podamos para cumplir ese deseo del ministro Guzmán", ha remarcado Rice, quien también ha anotado que no hay plazo concreto para la conclusión de las negociaciones entre ambas partes.



En esta línea, el portavoz ha indicado que las conversaciones entre ambos actores se producirán de manera virtual durante las próximas semanas por la situación epidemiológica. Rice ha deslizado la posibilidad de que las autoridades argentinas hagan una visita presencial a Washington, aunque no ha confirmado fecha.