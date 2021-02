Draghi, dispuesto a formar gobierno con la duda de si será técnico o político

El expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi saluda tras su reunión con el presidente italiano, Sergio Mattarella, este miércoles en Roma. EFE/ Angelo Carconi

Roma, 4 feb (EFE).- El expresidente del Banco Central Europeo (BCE) Mario Draghi inicia hoy las reuniones para formar un gobierno en Italia con la duda de si su Ejecutivo estará formado exclusivamente por tecnócratas o contará también con políticos, ya que esto puede determinar el apoyo de algunas formaciones.

Draghi, que se reunió el miércoles con los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado, y también con el primer ministro saliente, Giuseppe Conte, comenzará esta tarde las consultas con los partidos, donde se encontrará un Movimiento 5 Estrellas (M5S) dividido entre los que se oponen al gobierno y aquellos que podrían apoyarle si se incluye políticos en el equipo.

Desde el M5S, la fuerza mayoritaria en el Parlamento, se ha lanzado incluso la hipótesis de consultar a su base en Internet, como han hecho en otras ocasiones.

"Votar con la plataforma Rousseau (la que usan para sus consultas el M5S) es una hipótesis que se puede estudiar. Obviamente debemos esperar hasta que haya un contenido real que presentar primero", dijo el líder político del movimiento, Vito Crimi.

"Las reglas de la democracia son muy claras. La voluntad popular está representada por las fuerzas presentes en el Parlamento cuyo mandato, recibido por los votantes, no era el de un gobierno técnico sino, repito, proponer un gobierno político al país que respondería a las necesidades de los italianos", escribió el ministro de Exteriores en funciones, Luigi di Maio, otro de los hombres fuerte del M5S.

El secretario del Partido Demócrata (PD), Nicola Zingaretti, prometió su apoyo al gobierno de Draghi, al igual que Italia Viva de Matteo Renzi, que desencadenó la crisis y que desde el inicio había apostado por el nombre del también exgobernador del Banco de Italia.

Mientras que la coalición de derechas, formada por la Liga de Matteo Salvini, Hermanos de Italia de Giorgia Meloni y Forza Italia, de Silvio Berlusconi, decidió tomar una decisión sólo después de haber escuchado a Draghi.

En realidad, la derecha aparece también dividida sobre el apoyo al candidato, ya que Meloni ha dejado claro que no apoyará nunca un gobierno tecnócrata y que lo máximo que podría conceder por respeto a sus socios sería la abstención.

Forza Italia, por su parte, nunca ha escondido que apoyaría un Gobierno de unidad nacional y Silvio Berlusconi siempre ha mostrado su predilección por el expresidente del BCE, mientras que la incógnita es Salvini, que este miércoles reiteró que "la vía principal son las elecciones" para después afirmar que escucharán a Draghi sin prejuicios.

Salvini sí adelantó que lo que no están dispuestos a apoyar es un Gobierno Draghi que dure dos años, los que se necesitan para concluir la legislatura, pero reconoció que "no pueden pasar seis meses sin hacer nada".

La clave, para los medios italianos, estará en la propuesta que Draghi haga a las fuerzas políticas sobre un Ejecutivo compuesto totalmente de tecnócratas o si podría incluir a figuras políticas para contentar a los partidos.

Por el momento se espera que Draghi consulte a las fuerzas políticas entre hoy y mañana antes de volver a reunirse con el Jefe de Estado, Sergio Mattarella, para comunicarle el resultado de sus reuniones y despejar si formará Gobierno o no.