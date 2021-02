Discriminación hacia candidata trans de Perú se salda con amonestación verbal

Fotografía fechada el 4 de enero de 2020, que muestra a Gahela Cari (d) mientras saluda a una mujer trans que ejerce la prostitución, durante una caminata de proselitismo nocturna, en el centro de Lima (Perú). EFE/Kattya Lazaro Gomez

Lima, 3 feb (EFE).- La discriminación por identidad de género de la que fue víctima la candidata trans al Congreso de Perú Gahela Cari quedó en una amonestación verbal por parte del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral hacia el resto de formaciones políticas que participan en las próximas elecciones.

El tribunal manifestó este miércoles su "profunda preocupación" por los hechos que motivaron la denuncia de Cari, candidata por el partido de izquierda Juntos por el Perú.

Exhortó, en ese sentido, a todos los candidatos en los comicios y a la ciudadanía a "respetar la identidad de género de todas las personas participantes del proceso electoral y a abstenerse de realizar cualquier agresión o acto de violencia".

El mismo ente recordó que el Pacto Ético Electoral es de obligado cumplimiento para todos los candidatos, incluso si sus partidos no lo han suscrito, como es el caso de la formación de ultraderecha Renovación Popular, que no lo suscribió por "tener lenguaje inclusivo", según su líder, Rafael López Aliaga.

BURLAS POR SU NOMBRE

Precisamente el principal episodio de discriminación llegó desde este partido, cuando uno de sus candidatos al Congreso se burló de que Gahela Cari figure en las listas electorales con su nombre masculino, el mismo con el que fue inscrita al nacer y que el Estado peruano no le permite cambiar.

"Si desea denunciar a alguien por transfobia puede comenzar por usted mismo", dijo a Gahela en relación a esta situación el candidato al parlamento Frank Krklec.

De la misma forma se manifestó Vladimir Cerrón, político de izquierda radical y suspendido gobernador regional de Junín por una condena por corrupción, quien dijo de Gahela que "se queja de que lo agreden, pero agrede impunemente. Debiera tener más respeto si reclama que lo respeten".

UN "PRIMER PASO" PARA GAHELA

Tras conocer la resolución del Tribunal de Honor, Gahela saludó que este ente se haya pronunciado sobre su caso y que sea la primera vez que condene la discriminación por identidad de género.

"Este es un primer paso pero aún es necesario crear un protocolo electoral trans y aprobar una ley contra el acoso político que sufren las mujeres en campaña y en sus cargos", añadió en redes sociales.

En una entrevista con Efe, Gahela aseguró el lunes que la discriminación la ha acompañado toda su vida desde el colegio, pero la diferencia es que por primera vez viene de otros candidatos.

"Como no encuentran ningún delito ni acto de corrupción en mi vida, lo único que cuestionan es lo que tengo entre mis piernas, mis genitales, cuando no les corresponde, porque mi identidad de género es parte de quien soy y es un derecho protegido", recordó.

A las elecciones convocadas para el próximo domingo 11 de abril están convocados más de 25 millones de peruanos para elegir para el periodo 2021-2026 a un presidente y sus dos vicepresidentes, renovar los 130 parlamentarios del Congreso y escoger cinco representantes del país en el Parlamento Andino.