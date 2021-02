Dinamarca y Noruega recomiendan no dar la vacuna de AstraZeneca a mayores de 65

EFE/EPA/JOE GIDDENS/Archivo

Copenhague, 4 feb (EFE).- Las autoridades sanitarias de Dinamarca y Noruega recomendaron este jueves no administrar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus a los mayores de 65 años por la falta de información sobre su efectividad y seguridad en los mayores.

De esta forma, se unen a las autoridades sanitarias de otros países europeos como Alemania, Francia o Suecia, que también han optado por la misma advertencia respecto a la vacuna de la farmacéutica británico-sueca, que se empezará a administrar la próxima semana en la Unión Europea (UE).

"Hemos revisado la documentación, y hasta que veamos más datos sobre el efecto en los mayores, nuestra recomendación es que la vacuna de AstraZeneca debe ser sobre todo una oferta para las personas de menos de 65 años sin riesgo de una evolución grave de la covid-19", señaló la Dirección General de Sanidad danesa.

En términos similares se expresaron las autoridades sanitarias de Noruega, país que no pertenece a la UE pero sí al Espacio Económico Europeo (EEE).

"No obedece a que la vacuna no funcione con los mayores, sino a que la documentación es muy limitada. Participaron muy pocos mayores de 65 en los estudios, de forma que no se puede documentar su efecto en ellos", explicó en un escrito la directora del Instituto de Salud Pública noruego, Camilla Stoltenberg.