Desconecta.- Este hombre de 67 años y unos vecinos construyen un coche con la nieve que le mandó quitar su mujer

04/02/2021 Este hombre de 67 años y unos vecinos construyen un coche en la entrada de su casa con la nieve que le mandó quitar su mujer



MADRID, 04 feb. (EDIZIONES)



Un vecino de 67 años de Lichtenberg, en el distrito alemán de Hof, se juntó con otros vecinos para construir un VW Beetle con la nieve acumulada en la puerta de su casa.



"Mi mujer me envió a quitar la nieve y me dijo que debería hacer un coche con la enorme pila de nieve cumulada en la puerta principal de casa", dijo el artista Eberhard Burger, al portal News5.



A mediados del mes pasado, Burger se encontró con otros vecinos apilando nieve y juntos decidieron juntar esfuerzos para hacer un buen montón de nieve como base para construir un Beetle.



La idea de construir un coche de culto como el clásico escarabajo de Volksvagen era hacer la escultura más reconocible.



La obra se completó tras cinco horas modelando el coche con una pala y unos cepillos. El resultado fue un éxito no solo para los vecinos, también para algunos transeúntes que se pararon a tomar algunas fotografías antes de seguir su camino.



"Muchos pasaron en coche y nos animaron desde la ventanilla", dijo Burger.