De la locura de Copa al orden de la Liga que marca el Atlético

El Atlético de Madrid defenderá su sólido liderato ante el Celta de Vigo con el margen que le dan sus diez puntos de ventaja sobre Barcelona y Real Madrid. EFE/ Salvador Sas/Archivo

Madrid, 4 feb (EFE).- La Copa del Rey con sus apasionantes cuartos de final ceden el testigo a LaLiga Santander, que llega a su jornada 22 con el orden impuesto por el Atlético de Madrid, que defenderá su sólido liderato ante el Celta de Vigo con el margen que le dan sus diez puntos de ventaja sobre Barcelona y Real Madrid.

La octava victoria consecutiva que los rojiblancos sumaron el fin de semana anterior en Cádiz y la derrota del Real Madrid ante el Eibar otorgan esa fuerza al equipo del argentino Diego Pablo Simeone, con el uruguayo Luis Suárez en racha -máximo goleador con 16 tantos- aunque sin el portugués Joao Felix, baja por contagio de covid en una lista a la que este mismo jueves se ha sumado Moussa Dembélé y en la que ya estaban Carrasco y Hermoso.

Su rival en el Metropolitano será el Celta de Vigo, un equipo que marca la mitad de la tabla y que pese a haber recuperado a su referente Iago Aspas no pudo romper en su anterior compromiso ante el Granada la dinámica que le ha hecho enlazar cinco partido sin ganar.

El Atlético-Celta, el lunes 8, será el último partido la jornada, que se abrirá mañana con un duelo decisivo en la parte baja entre Alavés y Valladolid y que supondrá el estreno liguero de algunos fichajes del mercado de invierno como el del argentino Alejandro 'Papu' Gómez, que ya debutó en Copa con el Sevilla ante el Almería.

El Alavés persigue todavía la primera victoria de la era Abelardo Fernández, reforzado con jugadores como el uruguayo Facundo Pellistri para recibir al Valladolid, que le aventaja en un punto (20) y que se convirtió en la primera víctima del Huesca en lo que va de temporada, de la mano ahora de José Rojo "Pacheta".

Esos tres puntos para el Huesca, con triplete de Rafa Mir, no le permitieron dejar el farolillo rojo pero sí encarar con otro talante la visita del Real Madrid que llega muy tocado. Los blancos, ya con Zinedine Zidane recuperado del virus, probablemente con Sergio Ramos pero con la baja de nuevo del belga Eden Hazard, vienen de encajar su tercera derrota en casa ante el Eibar que remontó para ganarlos.

Pendiente de lo que ocurra en El Alcoraz estará el Barcelona, que visitará al Betis al día siguiente y que espera un tropezón blanco para romper su igualdad a puntos (40).

Después de la épica remontada de anoche Granada, con prórroga para lograr el pase a las semifinales de la Copa, los de Ronald Koeman tienen una difícil visita al campo del Betis, invicto en los ocho partidos que ha disputado en 2021.

Con el "subidón copero" el Barça apuesta por seguir la recuperación que le ha hecho enlazar seis victorias y la revancha de la Supercopa ante el Athletic hace una semana para acercarse todo lo posible al líder.

Enfrente el Betis tratará de ampliar su racha como invicto en 2021 -hasta ahora lleva ocho partidos-.

Además del Huesca-Real Madrid en la tarde sábado también se jugarán el Levante-Granada, dos equipos separados por tres puntos con trayectorias opuestas en la Copa, en la que el Levante también necesitó la prórroga y el gol de Roger Martí en el último minuto para eliminar al Villarreal y entrar en las semifinales por segunda vez en su historia, el Elche-Villarreal y el Sevilla-Getafe.

Con las peñas en actitud de protesta, sin refuerzos y después de 14 partidos consecutivos sin ganar, el Elche, penúltimo con un punto más que el Huesca, juega una final ante el Villarreal que persigue un puesto de "Champions" y debe reponerse de la decepción copera.

Para ello, los de Unai Emery deben sumar los tres puntos y que el Sevilla, el primero que sacó el billete para las semifinales de la Copa falle ante el Getafe. El once de Julen Lopetegui llega en racha con seis triunfos seguidos -tres en Liga- y el de José Bordalás, sin el uruguayo Mauro Arambarri sancionado pero con refuerzos.

El domingo será el turno para el Real Sociedad-Cádiz. Los locales pendientes del estado de David Silva, reintegrado esta semana a los entrenamientos tras dos meses de lesión, y los andaluces persiguen su primer triunfo en San Sebastián.

También Athletic y Valencia se medirán en un choque lleno de connotaciones en San Mamés, donde Marcelino García Toral se reencontrará con su exequipo, el último con el que ganó la Copa del 2019, ahora dirigido por Javi Gracia y con muchos jugadores nuevos, aunque con bajas importantes como Diakhaby y Gameiro. Los ché llevaban sin ganar en Liga desde el 8 de noviembre y volvieron a hacerlo la jornada pasada ante el Elche.

== LaLiga Santander (jornada 22)

. Viernes 5-feb

21.00 Alavés-Valladolid

. Sábado 6-Feb

14.00 Levante-Granada

16.15 Huesca-Real Madrid

18.30 Elche-Villarreal

21.00 Sevilla-Getafe

. Domingo 7-Feb

14.00 Real Sociedad-Cádiz

16.15 Athletic-Valencia

18.30 Osasuna-Eibar

21.00 Betis-Barcelona

. Lunes 8-Feb

21.00 Atlético de Madrid-Celta.