Coronavirus.- La agencia de salud de la Unión Africana ve "peligroso" el rechazo de Tanzania a las vacunas

CIUDAD DEL CABO, 4 (DPA/EP)



Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de la Unión Africana han reconocido que el rechazo del Gobierno de Tanzania a publicar datos sobre la expansión del coronavirus y a adquirir vacunas con las que combatir la pandemia es "peligroso" para todo el continente.



El presidente tanzano, John Magufuli, ha dicho en varias ocasiones que el país no está afectado por el virus y bloquea la difusión de datos sobre la situación epidemiológica. Los últimos datos de lo que disponen los CDC son de mayo de 2020, cuando había 509 positivos confirmados y 21 fallecidos.



Magufuli también se pronunció la semana pasada contra la vacunación y dijo que "las vacunas son peligrosas". "Si el hombre blanco fuera capaz de crear vacunas debió haber encontrado una para el sida, para la tuberculosis, para la malaria, para el cáncer", dijo.



La agencia sanitaria de la Unión Africana ha expresado su preocupación por este tipo de alusiones, en la medida en que nadie sabe "cómo evolucionará" la pandemia. En este sentido, el director de esta organización, John Nkengasong, cree que, si no se coopera, será "peligroso", dado que "el virus no tiene fronteras".



"Espero que Tanzania revise su postura rápidamente", ha dicho Nkengasong, durante una comparecencia telemática en la que ha instado al país a unirse a la estrategia común para combatir la pandemia de COVID-19. En todo el continente ya se han confirmado 3,6 millones de casos y 93.000 víctimas mortales.