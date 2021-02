Claudia habla por primera vez de la separación de su padre, Bertín Osborne, y Fabiola Martínez

04/02/2021 Claudia Osborne era la única hija de Bertín que todavía no había hablado sobre la ruptura de su padre y Fabiola Martínez EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 4 (CHANCE)



Para sorpresa de todos, Bertín Osborne y Fabiola Martínez anunciaban su separación matrimonial el pasado 17 de enero, después de 14 años de matrimonio y casi 20 años de relación.



Una noticia inesperada incluso para sus familiares más cercanos, como Eugenia y Alejandra, hijas del famoso cantante, que tras confesar que no sabían nada de la ruptura, mostraron todo su apoyo a la expareja aseguraron que su relación con Fabiola, buenísima desde el principio, no cambiaría a pesar de su separación matrimonial.



Sin embargo Claudia, la hija menor que Bertín tuvo con Sandra Domecq, no se había pronunciado hasta ahora sobre esta inesperada ruptura. Muy cauta, la novia de José Entrecanales señala que piensa lo mismo que sus hermanas de Fabiola: "lo mismo, nada nuevo por aquí". "Claro, por supuesto que vamos a seguir siendo familia", afirma, asegurando que lo importante "es que nos queremos mucho todos y nos respetamos todos. Son cosas que pasan y ya está".



Confirmando que su relación con José Entrecanales va "muy bien" - y es que ya residen juntos en la capital - y volcada en su trabajo de coach emocional, Claudia confiesa que no puede ayudar profesionalmente ni a Bertín ni a Fabiola porque, al ser familia, "no se puede, no nos dejan".