Brasil.- Castilla-La Mancha aún no ha detectado en su territorio casos de la cepa brasileña y sudafricana del COVID

04/02/2021 El director general de Salud Pública, Juan Camacho, en una comparecencia en las Cortes POLITICA JCCM



El Gobierno regional tiene la intención de adquirir "en breve" secuenciadores para detectar las nuevas variantes



TOLEDO, 4 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Castilla-La Mancha aún no ha detectado en su territorio casos de la cepa brasileña y sudafricana del COVID-19, según lo ha confirmado este jueves el director general de Salud Pública, Juan Camacho, durante una comparecencia parlamentaria.



Acompañado del director general de Asistencia Sanitaria del Sescam, José Antonio Ballesteros, Camacho ha explicado que aunque ya se han detectado casos de estas dos variantes en el territorio nacional, en Castilla-La Mancha aún no se localizado ninguno.



En cuanto a la cepa británica que está ya circulando en todo el territorio español y "si se confirma que tiene una transmisibilidad algo superior a la cepa convencional", pues, según Camacho, "muy posiblemente en pocas semanas, igual que está ocurriendo en otros territorios, va a ocupar un porcentaje mayoritario de los contagios" en la región.



"No parece que tenga mayor virulencia, no parece que afecte más a unos grupos que a otros, pero si parece que tiene mayor transmisibilidad", ha señalado el responsable sanitario.



Ha indicado que Castilla-La Mancha "para detectar esas cepas y estar preparados" está participando a nivel nacional en el estudio de detección y la secuencialización. No obstante, ha anunciado que "en breve" el Gobierno regional tiene la intención de adquirir secuenciadores para ponerse a la altura de cualquiera de las otras comunidades. De momento, ha dicho, se remiten las muestras al Centro Nacional de Microbiología para su análisis y secuenciación.