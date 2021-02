AMP.- Líbano.- Asesinado a tiros en el sur de Líbano un activista crítico con Hezbolá

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)



El activista chií libanés Lukman Sleim, crítico con el partido-milicia chií Hezbolá, ha sido asesinado a tiros en el sur del país, según han confirmado las autoridades, sin que por el momento haya reclamación de la autoría del suceso.



Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, el cuerpo de Sleim ha sido hallado en el interior de su vehículo entre las localidades de Tufata y Al Adusiya. Las autoridades han anunciado la apertura de una investigación.



El activista, de 58 años y quien era además analista político y periodista, ha sido localizado con cuatro heridas de bala en la cabeza, según el juez Rahif Ramadán, quien encabeza la investigación, tal y como ha informado el diario libanés 'The Daily Star'.



"Le han matado", ha dicho Makram Rabá, amigo de Sleim y profesor en la Universidad Americana de Beirut (AUB), en declaraciones concedidas a la agencia alemana de noticias DPA. La familia del activista, que había recibido amenazas por parte de seguidores de Hezbolá en el pasado, había denunciado su desaparición a última hora del miércoles.



Tanto el presidente de Líbano como el primer ministro, Michel Aoun y Hasán Diab, respectivamente, han pedido que se inicie una investigación para esclarecer las circunstancias del asesinato de Sleim. Diab ha especificado la necesidad de que se juzgue a los responsables y sean arrestados lo antes posible, recalcando que los autores deben rendir cuentas.



También, el ex primer ministro del país asiático, Saad Hariri, ha lamentado el asesinato del activista, crimen del que ha dicho que es "inseparable del contexto de los asesinatos de sus predecesores". En una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, ha señalado que Sleim "fue más claro que todos, quizás, al determinar el punto de peligro para la patria".



"No transigió", ha continuado, subrayando que "la denuncia ya no es suficiente". "Lo que se requiere es descubrir a los criminales para detener la viciosa máquina de matar", ha remachado.



La ONG Human Rights Watch (HRW), que ha alabado la figura de Sleim, también ha reclamado una investigación "transparente e independiente". "Líbano necesita revertir la cultura de la impunidad para crímenes graves que le ha impregnado desde la guerra civil", ha dicho el director adjunto para Oriente Próximo de la entidad, Michael Page.



Mientras, Amnistía Internacional (AI) ha calificado el suceso de "asesinato horrendo" y ha censurado igualmente la "impunidad" en Líbano.



"Hoy Sleim es la víctima de décadas de impunidad, lo que ha asegurado que asesinatos selectivos pasados y presentes de activistas, periodistas e intelectuales permanezcan impunes", ha criticado la subdirectora regional del organismo de control para Oriente Próximo y África del Norte de AI, Lynn Maaluf.