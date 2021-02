Algunos alimentos para bebés en EEUU contienen altos niveles de metales tóxicos: reporte

FOTO DE ARCHIVO. Imagen referencial de comida para bebés en un supermercado en Vevey, Suiza. 17 de febrero de 2011. REUTERS/Valentin Flauraud

WASHINGTON, 4 feb (Reuters) - Investigadores en el Congreso de Estados Unidos detectaron "niveles peligrosos de metales pesados tóxicos" en ciertos alimentos para bebés que podrían causar daño neurológico, de acuerdo a un reporte emitido el jueves por una subcomisión de la Cámara de Representantes.

El panel examinó alimentos para bebés elaborados por Nurture Inc, Hain Celestial Group Inc, Beech-Nut Nutrition y Gerber, según anunció, y añadió que está "gravemente preocupado" de que compañías como Walmart Inc, Campbell Soup Co y Sprout Organic Foods se rehusaran a cooperar con la investigación.

(Reporte de Susan Heavey. Editado en español por Marion Giraldo)